Actualizada 22/11/2018 a las 17:32

El embarazo aumenta hasta 7 veces el riesgo de hospitalización por gripe y hace crecer la posibilidad de complicaciones por neumonía, según ha constatado un estudio del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) con 200.000 gestantes.



El estudio, presentado hoy, advierte que el embarazo tiene influencia en el aumento de las posibilidades de complicación durante el proceso gripal y constata que las visitas a centros de atención primaria son cuatro veces superiores y las posibilidades de hospitalización son entre 4 y 7 veces mayores cuando una embarazada contrae la gripe. El trabajo llevado a cabo por el grupo de Epidemiología y Salud Pública del Vall d'Hebrón Institut de Recerca (VHIR), que lidera la doctora Magda Campins, ha recogido datos de más de 200.000 gestantes de Cataluña entre los años 2008 y 2013, y revela el aumento de las visitas a centros de atención primaria y hospitalizaciones de las mujeres cuando están embarazadas respecto cuando no lo están.



Campins ha explicado que debido a los cambios hormonales de las embarazadas el organismo sufre alteraciones como la reducción de la capacidad pulmonar o de la frecuencia cardíaca o la inmunodeficiencia que facilitan la complicación de la gripe, por ejemplo, con un mayor riesgo de neumonía. La doctora también ha indicado los riesgos que puede comportar la gripe de la madre en el feto: "hay un riesgo más elevado de abortos espontáneos, retraso de crecimiento intrauterino y partos prematuros".



Además, ha recordado que desde el 2007 en Cataluña se recomienda la vacunación antigripal de las gestantes si su embarazo coincide con la temporada de gripe y ha señalado que la vacuna influye positivamente tanto a la madre como al feto. Igualmente, ha destacado la importancia de la vacunación de las embarazadas, que a pesar de ser consideradas un grupo de riesgo tienen una tasa de cobertura de vacunas del 22 %, mientras que en otros grupos de riesgo como los mayores de 65 años supera el 50 %.



"Tenemos un recorrido importante para hacer formación y concienciar a las gestantes de la importancia de la vacunación", ha subrayado Campins, que también ha señalado las bajas cifras de cobertura que se dan en otros países europeos, mientras que, en cambio, en Estados Unidos la cobertura de la vacuna de la gripe en gestantes llega al 50 %. Según la doctora, la baja tasa de vacunación se debe a la falta de sensibilización respecto a la importancia de la gripe y ha señalado que "tradicionalmente, se ha considerado una enfermedad banal y la gestante, igual que la mayoría de la población, no tiene la conciencia de que pueda ser una enfermedad grave".



En este sentido, ha reclamado que los profesionales sanitarios que tratan a embarazadas tengan también el convencimiento y la sensibilidad suficientes para que recomienden la vacunación a las gestantes, de la misma forma que lo hacen los profesionales que atienden a personas mayores o con comorbilidades. Asimismo, Campins ha admitido que la vacuna de la gripe también está cuestionada "más que por los efectos secundarios, por la falta de efectividad", ya que dentro de las vacunas del sistema sanitario "es la más imperfecta".



La doctora ha explicado que, a pesar de que la efectividad para evitar la gripe se sitúa alrededor del 40 %, la vacunación sí disminuye significativamente el porcentaje de complicaciones, con una efectividad del 60 %. Durante la temporada 2017-2018 en España no hubo ninguna muerte materna registrada en el sistema de vigilancia epidemiológica de gripe y, según la Red Centinela, hubo 19 casos de hospitalización en todo el país. En el recuento general, en todo el país se registraron un total de 5.957 hospitalizaciones, y fallecieron 991 pacientes.

