Más de 8 millones de bebés han nacido por fecundación in vitro desde 1978

Cuarenta años después del nacimiento de Louise Brown en 1978, la primera 'bebé probeta' del mundo, más de 8 millones de niños han nacido por fecundación in vitro y otros tratamientos avanzados de fertilidad en el mundo, según el comité internacional que monitorea el progreso de estas técnicas, según se ha puesto de manifiesto en el congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (Eshre).



Ha sido el doctor David Adamson, representante del Comité Internacional para el Monitoreo ART (ICMART) quien ha dado el dato: "Sobre la base de la colección anual de datos de FIV globales del comité, se estima que desde el nacimiento de Louise Brown en 1978 más de 8 millones de bebés han nacido de fecundación in vitro en todo el mundo".



La cifra, calculada a partir de los datos recopilados de los registros regionales de 1991 a 2014, representa otro aumento pronunciado en el uso acumulativo de la FIV en el tratamiento de la infertilidad. Se estima que más de medio millón de bebés nacen cada año de FIV e inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) de más de 2 millones de ciclos de tratamiento realizados.



En Europa, España sigue siendo el país más activo en reproducción asistida. ESHRE ha recopilado los datos del registro nacional de los ciclos de TAR realizados en Europa desde 1997 y para su último informe (el correspondiente a 2015) descubrió que se registraron un récord de 119.875 ciclos de tratamiento en España, que ahora marca el ritmo del tratamiento europeo por delante de Rusia (110.723 ciclos), Alemania (96,512) y el antiguo 'favorito', Francia (93.918). Los ciclos monitoreados por ESHRE incluyen tratamientos con FIV, ICSI y donación de óvulos.



El informe cubre un total de casi 800.000 ciclos de tratamiento realizados en 2015, con 157.449 bebés nacidos, y lo que representa la instantánea más grande y precisa en Europa.



El doctor Christian de Geyter, presidente del Consorcio Europeo de Seguimiento de FIV de ESHRE, estima que alrededor del 80% de todos los tratamientos de fertilidad de reproducción asistida en Europa están incluidos en el programa de monitoreo, pero este año (es decir, para 2015) sin los datos del Reino Unido, que generalmente realiza alrededor de 60,000 tratamientos al año.



MAS ICSI QUE FIV



Según estos datos, Las clínicas en Europa siguen favoreciendo a ICSI con respecto a la FIV en alrededor de dos a uno (356.351 ICSI, frente a 131.221 FIV), un patrón ahora evidente en todo el mundo. El ICSI se desarrolló a principios de la década de 1990 como un tratamiento específico para la infertilidad masculina (bajo recuento de espermatozoides, baja calidad del esperma) pero ahora se usa claramente para la fertilización en casos no masculinos.



Las tasas de embarazo, según lo medido por transferencia de embriones, parecen haberse estabilizado en Europa en alrededor del 36% tanto para la FIV como para la ICSI. Y las tasas de embarazo de la donación de óvulos siguen aumentando (ahora en aproximadamente el 50%).



Al mismo tiempo, la tasa de embarazo gemelar continúa disminuyendo en Europa, a alrededor del 14% según datos de 2015. Del mismo modo, la tasa de transferencias de embriones individuales continúa aumentando, del 11% en 1997 al 38% en 2015.



"Las tasas de éxito se han estabilizado -advierte el doctor De Geyter-, aunque el resultado en la donación de óvulos y en el uso de embriones congelados sigue avanzando. Sin embargo, el mayor movimiento ascendente proviene de los tratamientos con huevos congelados, que revolucionado por la introducción generalizada de la vitrificación".



También gana terreno la congelación de embriones. Todos los embriones en el 15% de todos los ciclos de tratamiento analizados en 2015 se congelaron antes de su transferencia en un ciclo posterior. La adopción de este enfoque de "congelación total" aumentó un 7% con respecto al año anterior. La congelación por vitrificación también explicaría el aumento en los tratamientos de donación de óvulos, sin duda posible gracias a la banca de huevos y la mayor disponibilidad de óvulos donados.



De Geyter también señaló que la disponibilidad del tratamiento de reproducción asistida sigue siendo muy desigual en Europa, con Dinamarca y Bélgica ofreciendo cada uno más de 2.500 ciclos de tratamiento por millón de habitantes, mientras que otros (como Austria e Italia) ofrecen considerablemente menos. Un estudio calculó que la necesidad mundial de tratamientos avanzados de fertilidad era de alrededor de 1500 ciclos por millón de habitantes por año. "Solo una minoría de países europeos satisface esta necesidad", apunta De Geyter.

