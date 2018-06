La neuróloga de la CUN Mari Cruz Rodríguez, premiada por su labor científica

La doctora Mari Cruz Rodríguez Oroz, directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, ha obtenido el galardón 'Premio SEN Trastornos del Movimiento', concedida por la Sociedad Española de Neurología (SEN), como reconocimiento a su amplia labor científica e investigadora de estas enfermedades neurológicas.

La especialista recibió este premio por los múltiples estudios publicados en estos últimos años en revistas de alto impacto internacional, centrados, tanto en las complicaciones motoras (discinesias), como en las complicaciones no motoras en la enfermedad de Parkinson, así como por las investigaciones punteras de esta enfermedad y otros trastornos del movimiento, ha destacado la Clínica Universidad de Navarra en un comunicado.

De esta forma, la Sociedad Española de Neurología reconoce a los especialistas que han contribuido al desarrollo de la Neurología, al conocimiento de las enfermedades neurológicas y a la concienciación social de los pacientes que las sufren.

La doctora Mari Cruz Rodríguez Oroz es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de la Laguna (Tenerife) y especialista en Neurología por la Clínica Universidad de Navarra. Actualmente es directora del Departamento de Neurología en la Clínica Universidad de Navarra, directora de Neurociencias en el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y profesora titular de Neurología en la Universidad de Navarra.

Además, es investigadora senior Ikerbasque, directora del Grupo de Enfermedad de Parkinson y Neurodegeneracion del Basque Center on Cognition, Brain and Language y co-investigadora principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED-Instituto de Salud Carlos III).

Investigadora principal en diversos proyectos de investigación, y directora de varias tesis doctorales, es autora de numerosas publicaciones y documentos científico-técnicos, así como de comunicaciones a congresos nacionales e internacionales donde también ha sido invitada como conferenciante.

También es editora asociada de Movement Disorders Journal, miembro del Comité Editorial de Movement Disorders Clinical Practice, miembro del Comité de Educación de la Movement Disorders Society (MDS), revisora de varias revistas especializadas en Neurología -como Brain o Lancet in Neurology-, miembro de las Task Force de la Movement Disorders Society en deterioro cognitivo leve en la Enfemedad de Parkinson, en neuroimagen y en enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento, Faculty Member en la European Continuing Medical Training for Deep Brain Stimulation for Movement Disorders y evaluadora de numerosos proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales.

Etiquetas CUN Clínica Universidad de Navarra

Selección DN+