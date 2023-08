¿Qué santos se celebran hoy? Santoral católico del 15 de agosto de 2023

Asunción de la Virgen María. Esta festividad conmemora el acto en el que la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. El santoral de la Iglesia Católica de este 15 de agosto celebra, entre otros santos, la. Esta festividad conmemora el acto en el que la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal.

Esta festividad tiene origen en el siglo XX, concretamente en 1950, cuando el Papa Pío XII estableció que cada 15 de agosto se celebrase el que la Virgen Inmaculada quedase libre de toda culpa originaria. Se trata de un día relevante en diversas creencias. Según la Tradición Oral de la Iglesia Católica, el 15 de agosto del año 43 d.C. María despertó siendo transportada al cielo por los ángeles de Dios. Por su parte, la liturgia oriental hace honor a la entrada al cielo de la Virgen a través de la fiesta de El Recuerdo de María. Esta fiesta tomó en el siglo VI el nombre de Dormitio o Dormición de María y, más tarde, en el siglo VII el de Asunción.

La Asunción de María no se conoce por medio de un relato bíblico, sino por multitud de escritos apócrifos sobre su vida y traslado al cielo. Aparecieron entre los siglos IV y V y sus líneas muestran la devoción popular hacia María. Algunos de ellos son el Liber Requiei Mariae, el Six Books Dormition Apocryphon, el De Obitu S. Dominae y el De Transitu Virginis. Sin embargo, no fue hasta el siglo XII que este relato se difundió en Occidente, tras su aprobación por parte de teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino.

En este día tan destacado celebran su santo las Asunción, Alba, Paloma, María, Azucena, Estrella, Reyes, Mar, Ainhoa, Begoña, Benalmádena, Dana, Dulce, Mar, Mari, María, María Camila, María del Mar, María Gracia, María Jesús, María José, Mariam, Marina, Maru, Maruja, Marujita, Mayra y Mireya.

Santoral 15 de agosto:

Este es el santoral completo de la Iglesia Católica del 15 de agosto:

San Alipio de Tagaste

San Altfredo de Hildesheim

San Estanislao de Kostka

San Simpliciano de Milán