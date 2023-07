Promesas y riesgos de las sustancias psicodélicas para tratar enfermedades mentales

“Para comprender el infierno o elevarse angelicalmente, solo toma una pizca de psicodelia”.

Humphry Osmond.

Es la primera vez que un país autoriza la prescripción de drogas psicodélicas con fines terapéuticos. Pero ¿cuál es el verdadero potencial de estas sustancias? ¿Qué ventajas ofrecen en el tratamiento de las enfermedades mentales? ¿En qué casos concretos y cómo deben administrarse?

Los psicodélicos, por tanto, son sustancias que alteran la percepción y la cognición haciendo “que se manifieste el alma”, en alusión a los estados distorsionados de conciencia, percepción, pensamiento y sentimiento que producen, acompañados de distintos grados de alucinaciones auditivas o visuales.

Las sustancias seleccionadas están siendo consideradas sobre todo para pacientes con problemas mentales graves como el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y las adicciones. También para aquellos pacientes que no responden o no toleran las intervenciones terapéuticas convencionales o no farmacológicas.