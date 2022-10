Bioparc Valencia trabaja "con emoción y cautela" en la "cuenta atrás" para el nacimiento del primer elefante

El equipo veterinario de Bioparc Valencia trabaja en la "cuenta atrás" para el nacimiento del primer elefante, tras la inseminación de una de las hembras del parque. En este sentido, los profesionales continúan con el "exhaustivo seguimiento hormonal mediante análisis de sangre, que está siendo fundamental para conocer la proximidad del nacimiento".

En todos estos procesos, recalcan fuentes del parque, "se han extremado las precauciones con turnos específicos y se mantiene monitorizada a la futura madre las 24 horas". "En definitiva, todo está listo en esta cuenta atrás, si bien con cautela y emoción de todos los implicados dado que tanto la hembra como el personal de Bioparc son primerizos".

Desde Bioparc señalan que los elefantes ya estaban aquí mucho antes de que el ser humano existiera como especie, pero su suerte cambió cuando aparecimos en escena.

Al principio fue su marfil lo que a punto estuvo de hacerlos desaparecer. Ahora, en un mundo que 8.000 millones de seres humanos hacen cada vez más pequeño, los elefantes, los animales terrestres más grandes y poderosos, están viendo desaparecer sus poblaciones en un trágico camino hacia su extinción.

En 2021 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cambió el estatus de las dos especies de elefantes africanos en su Lista Roja. Ambas figuraban como vulnerables. Ahora el elefante de bosque (Loxodonta cyclotis) se considera "en peligro crítico" y el que alberga Bioparc, el elefante de sabana (Loxodonta africana), se ha catalogado "en peligro de extinción".

En este contexto, explican, "la máxima prioridad es la conservación de las dos especies en todos los ámbitos de actuación posibles". La anticipación se convierte en un factor determinante; hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. La Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) creó el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) del elefante con el objetivo de trabajar de forma coordinada en la reproducción controlada en los parques para mantener una población sostenible y genéticamente diversa.

Dentro de este proyecto, Bioparc València tiene "un destacado papel al albergar un grupo de seis hembras, una de las cuales se encuentra en avanzado estado de gestación", subrayan. "La necesidad de abordar la conservación ex situ de estas especies en peligro de extinción, -prosiguen- ha motivado que dos años atrás se recurriera a inseminar artificialmente a una de las hembras". Para ello Bioparc contó con los especialistas del "Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research" (IZW) de Berlín, los únicos profesionales del mundo que han practicado esta complicada técnica con éxito.

GESTACIÓN MÁS LARGA EN MAMÍFEROS

Los elefantes africanos tienen la gestación más larga entre todos los mamíferos, 22 meses (640-660 días). Durante todo este tiempo el equipo técnico del parque valenciano ha ido implementando todos los protocolos necesarios para garantizar el bienestar, tanto de la hembra preñada como del resto de los miembros de su grupo.

Se ha formado un equipo especializado de trabajo con el objetivo de favorecer en todo momento el comportamiento natural de los paquidermos y, al mismo tiempo, controlar la salud de la futura madre y la evolución de la gestación. También se han realizado mejoras para adaptar los recintos en previsión de las necesidades de las distintas etapas de preñez, parto y primeras semanas de la esperada cría.

En 1800 se estima que unos 26 millones de elefantes poblaban el continente africano. Un siglo después, en 1900, la cifra se situaba en 10 millones. Hoy, en pleno siglo XXI, apenas quedan 350.000. A la caza furtiva motivadas por el tráfico ilegal de marfil, se une la presión humana que está provocando la destrucción y fragmentación del hábitat de los elefantes para convertirlo en campos de cultivo o áreas industriales.

Desde Bioparc se hace un llamamiento a su conservación: "Para tener un futuro los elefantes necesitan espacio, grandes cantidades de agua y alimento y, lo más difícil, comprensión y ayuda por parte del ser humano para compartir unas tierras que en origen fueron suyas. Y eso hace que en los próximos años tengamos que decidir si seremos suficientemente generosos como para compartir nuestro mundo con estos pacíficos gigantes. Porque únicamente haciendo frente común y movilizando la conciencia colectiva hacia la necesidad de protegerlo, será posible evitar que el elefante, el más grande, emblemático y poderoso de los mamíferos terrestres, desaparezca".