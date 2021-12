¿Qué santos se celebran hoy? Santoral del 13 de diciembre de 2021

Santa Lucía de Siracusa. Este lunes 13 de diciembre, el santoral de la Iglesia Católica honra a

Santa Lucía (Siracusa, 283- 304) fue una mártir cristiana, que padeció el martirio durante la persecución del emperador Diocleciano. Es venerada en la Iglesia católica, ortodoxa y luterana.

Lucía era hija de padres nobles y ricos. Fue educada en la fe cristiana, consagró su vida a Dios e hizo un voto de virginidad. Su madre, que estaba enferma, la había comprometió a casarse con un joven pagano y para librarla de ese compromiso, la persuadió para que fuese a rezar a la tumba de Águeda de Catania con el fin de curar su enfermedad. Como su madre sanó, Lucía le pidió que la liberara del compromiso, le dejara consagrar su vida a Dios y donara su fortuna a los más pobres. Su madre accedió. Pero su pretendiente la acusó ante el procónsul Pascasio debido a que era cristiana.

Cuando Lucía fue arrestada bajo la acusación de ser una cristiana, Pascasio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Entonces Lucía dijo: "Sacrificio puro delante de Dios es visitar a las viudas, los huérfanos y los peregrinos que pagan en la angustia y en la necesidad, y ya es el tercer año que me ofrecen sacrificios a Dios en Jesucristo entregando todos mis bienes". Irritado, Pascasio ordenó a sus soldados a que la llevaran a un prostíbulo. Los soldados la tomaron para llevársela, la ataron con cuerdas en las manos y en los pies, pero por más que se esforzaron no pudieron moverla: la muchacha permaneció rígida como una roca. Al enterarse de lo sucedido, Pascasio ordenó someterla a suplicio con aceite y pez hirviendo, pero no logró hacerla desistir. Condenada a ser martirizada, antes de morir profetizó su canonización y su patronazgo como protectora de Siracusa, junto con la caída de Diocleciano.

Es la patrona de la vista. La relación entre Lucía y los ojos, que hace de esta santa la protectora de la vista, deriva quizá de la cercanía etimológica del nombre griego Lucía con el término latino lux (luz). Existe la leyenda de que fue la belleza de los ojos de Lucía la que no permitía descansar a uno de sus pretendientes, por lo que ella se los arrancó y se los envió. Otra versión afirma que el procónsul Pascasio ordenó a sus soldados que le arrancaran los ojos a Lucía, pero Dios le concedió unos nuevos ojos aún más hermosos que los que tenía antes.

