Lactancia humana y pandemia: lo que la teta puede hacer por la humanidad

LA PANDEMIA HA DIFICULTADO LA LACTANCIA

Como se está visibilizando en la actual Semana Europea de la Lactancia Materna y prueba el Informe de Lactancia 2020 , la pandemia ha dificultado la lactancia. Un hecho relevante dado que, a nivel mundial , los bebés humanos que no son amamantados de forma exclusiva sufren 14 veces más probabilidades de morir que los bebés que sí lo hacen.

Además, el análisis de las consecuencias a corto, medio y largo plazo del impacto socioeconómico proporciona información crucial sobre el alcance de la MNCH, como el desarrollo neurocognitivo y la nutrición.

NO AMAMANTAR SALE ASÍ DE CARO

La nueva herramienta Cost of Not Breastfeeding Tool , basada en datos de acceso abierto, fue desarrollada para ayudar a los responsables políticos y promotores a tener información sobre los tremendos costos humanos y económicos estimados de no amamantar a nivel nacional, regional y mundial.