Pfizer confirma que será necesaria una tercera dosis de refuerzo

Actualizada 29/04/2021 a las 10:39

El impulso a la vacunación de las autoridades sanitarias como freno a la expansión del coronavirus es un hecho, y en las últimas semanas se ha acelerado su implantación de manera gradual en la sociedad. Ahora la cuestión radica en qué número de dosis debe recibir cada ciudadano para garantizar la seguridad sanitaria y su efectividad: una, dos o hasta tres.

Por ejemplo, la vacuna del consorcio Pfizer/BioNTech, que está desembarcando en España a gran velocidad, necesitará de un tercer pinchazo nueve meses después de la segunda dosis porque esta profilaxis de tecnología de ARNmensajero, de la que en España ya se han administrado más de 10 millones de inyectables, va perdiendo efectividad con el paso de los meses, según informa la agencia Colpisa.

El encargado de confirmar oficialmente que la vacuna deberá tener, al menos, una tercera toma, tal y como ya se temían los expertos, fue Ugur Sahin, el cofundador de la empresa farmacéutica alemana BioNTech y 'alma mater' de la profilaxis sobre la que está pivotando buena parte del programa de vacunación español y de la Unión Europea.

Sahin explicó este miércoles durante un encuentro con la prensa internacional que los propios estudios del laboratorio con cerca de 40.000 voluntarios han certificado que la protección alcanza un 95% una semana después del segundo pinchazo. Incluso que la inmunidad podría rozar el 96 ó 97% como ha ocurrido en Israel. Pero pasado medio año -admitió el directivo- esa inmunidad se reduce a un 91%. Y es más, a partir de los 8 meses los anticuerpos caen de forma "clara".

Según el especialista, el tercer pinchazo provocaría que la inmunidad volviera a subir, incluso a niveles ya cercanos al 100%, un listón que en ningún caso se alcanza con la segunda inoculación y al que no ha llegado hasta el momento ninguno de los compuestos que se están inyectando.

De acuerdo con los estudios de BioNTech, este tercer pinchazo, que podría retrasarse hasta un año desde la segunda dosis, es muy probable que no sea tampoco el último. Sahin aseguró que es posible que la vacunación, como la gripe estacional, tenga que repetirse cada año o cada año y medio.

La posibilidad de que las dos dosis que están inoculando en la actualidad no fueran suficiente ya fue apuntada este mismo mes de abril por el consejero delegado de Pfizer/BioNTech, Albert Bourla, durante una entrevista en Estados Unidos. No obstante, Bourla no reveló que ya existen estudios de la propia multinacional que confirman sin género de dudas que la inmunidad se va perdiendo durante los primeros meses tras el segundo pinchazo.

El director ejecutivo de Pfizer/BioNTech, además, se mostró seguro este miércoles en que la profilaxis desarrollada junto al gigante farmacéutico norteamericano será efectiva contra la cepa que está causando estragos en India, denominada B.1.617, conocida popularmente como "doble mutante". Ugur Sahin afirmó que su laboratorio ya ha estudiado las variantes de esta cepa y que su profilaxis efectivamente funciona para neutralizarla.

La vacuna de Pfizer/BioNTech y su evolución en los próximos años es un tema que toca de lleno a la Unión Europea y a España. La Unión Europea ha declarado socio preferente al gigante norteamericano, que se ha convertido en el principal y más fiable proveedor de vacunas de los 27. Hasta ahora, el consorcio ha entregado a la Unión Europea 100 millones de dosis (12 millones ya están en España) de los 600 millones de inyectables del primer contrato firmando por la UE. La Comisión Europea, no obstante, va a adquirir entre 2021 y 2023 otras 1.800 millones de dosis adicionales, que serán las que se empleen para esos terceros pinchazos.

Pfizer/BioNTech este mismo mes de abril anunció que adelantaba del tercer al segundo semestre la entrega de 50 millones de viales adicionales. En Sanidad creen que este primer gesto por parte del gigante farmacéutico podría repetirse, ya que el mercado de vacunas de Estados Unidos, primer socio hasta ahora de Pfizer/BioNTech, está prácticamente en situación técnica de saturación. La Unión Europea se ha echado en manos de Pfizer/BioNTech para los próximos años, no solo por la regularidad del suministros, sino por los escasos efectos secundarios de esta fórmula; por la incapacidad del otro laboratorio de ARNmensajero, Moderna, de aumentar su exigua producción; por los incumplimientos en las entregas de AstraZeneca y Janssen; y por los capítulos de extraños trombos con las profilaxis de estas dos últimas marcas comerciales.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar