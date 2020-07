Recomendaciones para el uso de las redes sociales en verano

Actualizada 14/07/2020 a las 06:00

Estamos en pleno verano. Atípico por la crisis generada por el coronavirus. Pero no por eso se dejan de cometer errores en el uso de las redes sociales. Con intención o no de convertir la imagen o el vídeo de turno en postureo, se proporciona información sensible para quien está al otro lado.

La Guardia Civil de Navarra advierte del peligro que supone mostrar fotos de menores, los más vulnerables. Por este morivo ha elaborado una serie de recomendaciones para que los progenitores las tengan en cuenta.

Los consejos

En la foto no debe aparecer nunca ninguna pista sobre los lugares que frecuenta el menor, como su escuela o un parque.

Nunca fotografiarlos junto al coche familiar, y mucho menos que salga la matrícula del vehículo.

No añadir datos a la foto que puedan identificar al menor. Por ejemplo, no poner su nombre o apellidos al nombre del archivo de la foto.

“Nunca, nunca, nunca”, en fatizan, publicar información sobre los horarios del niño y las actividades que realiza habitualmente.

Cuando publique una foto de niños no incluya información que haga pensar que están solos. Prohibido decir “los echo mucho de menos cuando trabajo”.

No publicar fotos que incluyan uniformes del colegio o camisetas identificativas de sus equipos. Evitar credenciales que permitan a un extraño localizarles.

Si hace la foto con un móvil o tableta con GPS asegúrese de que la función de localización está desactivada o que esos datos se han borrado. Si lo está se podría rastrear dónde se hizo la foto y encontrar al niño.

Compartir este tipo de informaciones prácticas con amigos y familiares, para que entiendan la gravedad de publicar fotos de niños en internet. Pídales que no publiquen fotos de sus hijos sin su consentimiento.

Recuerde que tras publicar una foto de su hijo en Twitter, Instagram o Facebook, incluso aunque la comparta sólo con sus amigos, debe dar por hecho que desde ese instante es completamente pública. Y haga lo que haga es posible que jamás sea capaz de eliminar esa foto de internet.