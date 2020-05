Así te enseña este 'youtuber' a ser un adulto funcional

Actualizada 25/05/2020 a las 12:29

Las redes sociales, a veces, también son una buena forma de canalizar frustraciones y conocimiento derivado de experiencias pasadas. Rob Kenney es un usuario de YouTube que decidió lanzarse a compartir vídeos explicativos y muy útiles sobre diversas labores domésticas, idea que partió de su propia experiencia personal, que en el pasado fue de todo menos fácil.

Cuando solo era un niño, tuvo que aceptar que su padre no quisiera ni a su madre ni a ninguno de sus hijos y, además, también los problemas de alcoholismo de una madre que debió lidiar con el estrés de criar sola a ocho hijos.

Al final, su padre, cansado de su familia y enamorado de otra mujer, les abandonó. Rob, que entonces tenía 14 años, no sabía ni podía subsistir por su cuenta, por lo que se fue a vivir con uno de sus hermanos mayores que se acababa de casar con 23 años.

Sin un padre ni ninguna figura que pudiese enseñarle, Rob tuvo que aprender solo a desenvolverse en las diferentes tareas domésticas, como afeitarse, planchar una camisa, arreglar un desagüe o a colgar una balda en la pared.

Años después formó una familia y todo lo que aprendió se lo transmitió a sus hijos. Una vez ya crecidos y con la irrupción de internet y las redes sociales, decidió ayudar a jóvenes en una situación similar a la que él vivió.

Rob quería dejar un legado, particularmente para aquellos que luchan con una familia desestructurada o con un padre ausente y decidió crear el canal 'Papá, ¿cómo lo hago?', donde enseña a realizar distintas labores domésticas.

"Quiero que se trate de tareas cotidianas, pero también me gustaría transmitir algo de la sabiduría que he aprendido en el camino para confortar a otras personas. Pensé que iba a mostrarle a la gente cómo hacer cosas, pero ha llegado a un nivel completamente diferente", comentaba a 'Shattered Magazine'.

En un mes, "Papá, ¿cómo lo hago?" se ha convertido en todo un éxito en internet, alcanzando más de un millón y medio de seguidores en YouTube y una gran admiración en otras redes sociales como Twitter.

vi en twitter el canal de este señor, se llama: “papá, como hago?” y está dedicado a las personas que perdieron o no tienen a su padre y que necesitan consejos o aprender a hacer tareas cotidianas. me muero de ternura encima lo llenaron de comentarios lindos pic.twitter.com/SdVxlGbwj2 — walo (@vxlxbxr) May 20, 2020

La sección de comentarios de los vídeos que sube, rápidamente se llenan de palabras de agradecimiento. Muchos de ellos han crecido sin padre o en familias complicadas, por lo que el cariño que desprenden sus tutoriales es muy bien recibido.

"Hace un par de años, mis padres se divorciaron y, por lo tanto, mi contacto con mi padre disminuyó paulatinamente. Mi padre, que actualmente está sirviendo en el ejército, terminó siendo desplegado en otro lugar y, debido a esto, perdí muchos momentos valiosos para que me enseñara habilidades que luego me ayudarían de adulto. Un contenido como este ayuda a muchos hombres jóvenes y, debido a esto, le agradezco no solo en mi nombre, sino en nombre de todas las personas que han visto sus vídeos", escribía un seguidor.

En poco tiempo Rob se ha convertido en una persona muy querida en internet, ejerciendo como segundo padre para miles de personas. Palabras como "estoy orgulloso de ti", título de su último vídeo, ha llegado muy a dentro, ya que muchos ni siquiera han escuchados esas palabras tan importantes y valiosas de sus propios padres.

"Eres un tesoro de un valor incalculable y te protegeremos a toda costa. Ver tus vídeos me ha hecho darme cuenta de lo extraña que es para mí la idea de que un padre sea amable, cariñoso y atento. Mi padre es un hombre irascible y abusivo, por lo que la única emoción que me hizo sentir fue el miedo. Solo pensar cuántos niños por ahí tienen padres como tú me emociona, estoy muy feliz por ellos y ahora estás aquí para cuidar del resto de nosotros... Gracias papá de internet", es uno de los mensajes que ha recibido en su último vídeo.

Sin saberlo Rob se ha convertido en el padre que muchos necesitaban, aportando un rayo de luz y esperanza a internet, demostrando que este lugar, que a veces es oscuro, puede ser también muy amable.

