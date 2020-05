Así intenta cazar un coyote a un correcaminos en realidad

¿Alguien no ha visto alguna vez al menos uno de los episodios de 'El Coyote y el Correcaminos'? Es probable que no, a juzgar por la tremenda popularidad que estos dos personajes alcanzaron a finales del siglo pasado, cuando la serie de dibujos animados en la que el coyote nunca lograba cazar al correcaminos se emitió en todo el mundo.

En cada historia, que solía ser bastante breve, ni siquiera con la ayuda de bombas y detonadores de marca ACME el coyote lograba dar caza al ave por las zonas desérticas del suroeste de Estados Unidos.

Ahora, un tuitero ha logrado captar en Arizona un vídeo real de ambos animales en acción.

Las escenas reales son bastante distintas a los dibujos. Primero porque el correcaminos real (Geococcyx californianus) es mucho más pequeño de lo que parece, con un tamaño de no más de 50 cm. Segundo, porque no tiene el color azulado de personaje de la Warner, sino que se camufla con los tonos ocres del desierto. Lo que sí tiene igual es la punta de velocidad, que puede ser de 32 km/h.

Y como en los dibujos, en el vídeo grabado por el tuitero se ve cómo el correcaminos burla al pobre coyote, que se ve obligado a dar media vuelta al darse cuenta de que no puede alcanzar al ave.

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucson pic.twitter.com/a64qEbcCdv