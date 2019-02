Actualizada 17/02/2019 a las 10:45

"La ansiedad es un mal generacional", asegura Amalia Andrade (Cali, 1986), la escritora colombiana que ha puesto voz a una enfermedad que azota al conjunto de la sociedad, pero que parece cebarse especialmente con los milenial. Su primer libro, 'Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)', vendió más de 300.000 ejemplares en español y dio voz a centenares de personas como Andrade, que sentían que no tenían el control de su vida. ¿Qué es la ansiedad? "Aceptar que no tengo el control", cuenta Andrade.



Cansada de escuchar frases tópicas como 'sé positiva' o 'sal de casa' cuando no quería ser positiva ni salir de casa, la autora decidió que escribir sobre la ansiedad sería "hacerla real". Con esas bases comenzó 'Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas', que publica Temas de Hoy, su segundo libro, que va dirigido a "ansiosos, familiares y amigos". "Hablo de la ansiedad en todos sus estados, empezando por el primario, que es el miedo", explica.



La ansiedad es un mal generacional que acecha especialmente a quienes tienen entre 20 y 35 años. ¿Pero por qué? "Tenemos demasiados estímulos, demasiadas imágenes. El mundo está diseñado para desconectarnos de nosotros mismos y esa desconexión es la que nos genera ansiedad", cuenta Andrade. "El miedo nos conoce muy bien, pero nosotros no sabemos nada del miedo", continúa esta autora, que ha ideado un libro en el que se mezclan textos, dibujos, mensajes de Twitter o cambios en los tipos de letras y que pone color donde todo parece blanco y negro. "El humor me salva, es un mecanismo de comprensión del mundo", afirma.



Después de un primer libro tan exitoso como el suyo, empezar otro tenía que generar, necesariamente, ansiedad. "Escribir un libro sobre el miedo es el mayor de los miedos. Pero el miedo es una respuesta evolutiva que nos mantiene vivos", recuerda Andrade, que en la conversación recorre la historia de la ansiedad y relata cómo en la antigüedad se tenía miedo a la tortura y a los desastres naturales y ahora lo que se teme de verdad son los fracasos relacionados con las relaciones: morirse, que probablemente es el mayor fracaso de todos; estar solo, que es fracasar en el amor, y no ser exitoso y no cumplir las expectativas de lo que se espera de cada uno.



"Miedo y amor son dos caras de la misma moneda. Pero quizá deberíamos replantearnos la idea de amor romántico. Somos unos lisiados emocionales que pensamos que si no tenemos pareja, nos va a faltar algo". "El amor romántico", continúa Andrade, "tiene que ver con el machismo y el heteropatriarcado. Pero lo que funcionaba en los años 50 no tiene por qué funcionar ahora, cuando amamos a más de una persona en nuestra vida. ¿Pero por qué nos tiene que gustar la misma persona durante 50 años? Por fracasar en una relación amorosa nadie está incompleto".



Andrade cree que todavía hay "muchos estigmas" sobre la salud mental y mucha "información que no es precisa". "Para mí, escribir no es una terapia", reconoce; "pero al menos, me encuentro conmigo misma".

Etiquetas Salud

Selección DN+