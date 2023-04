Una joven se suicida en Gijón tras acusar de 'bullying' a sus excompañeros de colegio

Una joven de 20 años se ha quitado la vida en Gijón tras dejar una carta manuscrita en la que acusa a sus excompañeros del colegio La Asunción de esa ciudad de haberla machacado hasta el punto de "no salir de la cama" y llevarla al "suicidio". La joven, Claudia González, había desaparecido de su domicilio el pasado viernes y este sábado por la mañana su cadáver ha sido encontrado a los pies del conocido cerro de Santa Catalina, en el corazón de Gijón, por efectivos de Bomberos y de Salvamento Marítimo. Al parecer, se arrojó al mar desde lo alto del acantilado y su cuerpo tuvo que ser recuperado con una moto de agua.

Al mismo tiempo ha trascendido que la chica había dejado una durísima nota manuscrita en las redes sociales que comienza con un 'Queridos acosadores', en la que acusa a sus excompañeros del curso 2002 de La Asunción de haberla llevado a tomar esa drástica decisión. "Habéis cogido a una niña de alta autoestima y de altas capacidades y la habéis machacado". "Que sepáis que habéis herido a muchas personas y ahora espero que carguéis con una muerte en vuestra conciencia". "Por favor, parad el acoso, dejad a las personas ser quienes son", se despide en su misiva la joven, que termina con un "STOPBULLYNG. Hasta siempre", y una firma con su nombre: Claudia González Álvarez.

Claudia, a la que muchos conocían por su apodo, Yumi, subió la carta de despedida a su Instagram -donde tiene 900 seguidores- en algun momento del viernes, pero horas más tarde la nota desapareció de la cuenta. Alarmados por el contenido del escrito, varios amigos compartieron por la noche su foto pidiendo que si alguien la veía por la calle llamara a la policía, e incluso describían cómo iba vestida: con "un jersey cámel y unos pantalones verdes de chándal". Todo fue en vano. Yumi aparecía muerta ayer por la mañana bajo el cerro de Santa Catalina, un lugar donde no es la primera vez que se producen muertes de estas características. Claudia era antigua alumna del colegio concertado . La Asunción, un centro religioso de unos 1.200 estudiantes situado en una de las zonas residenciales más acomodadas de Gijón.

ABIERTO A COLABORAR

El propio colegio emitió un comunicado en el que expresa su consternación "por esta dolorosa pérdida" que ha acogido con "enorme tristeza y conmoción", y en el que también se pone a disposición de la familia, de la comunidad educativa "y si fuera necesario", precisa, "de las autoridades", lo que permite pensar que no descarta investigar qué ha pasado en sus aulas para que una de sus antiguas alumnas haya decidido poner fin a su vida con 20 años. De hecho, el centro subraya que la lucha contra el acoso escolar está entre sus principios fundamentales. Con todo, pide "respeto" para todas las personas que están pasando un momento difícil. "Sabemos que, en momentos como éstos, ninguna palabra es suficiente, hacemos nuestro el dolor que siente su familia y rogamos a Dios que le conceda la fortaleza necesaria para afrontar esta terrible pérdida. Para el colegio La Asunción sus alumnos son la prioridad y la buena convivencia y la lucha contra el acoso escolar está entre sus principios fundamentales", señala la dirección.

La voz de alarma de la desaparición de la joven se dio este pasado viernes, cuando su entorno alertaba de que se encontraba ilocalizable y de que todas sus pertenencias, incluido el teléfono móvil, se encontraban en casa. En redes sociales se difundió también la carta en la que anunciaba su suicidio. Demasiado tarde. Ya se había quitado la vida.

Los psicólogos vienen alertando de la relación del acoso escolar y el alarmante número de suicidios entre los jóvenes. "Haber sido víctima de acoso escolar, en el colegio o en las redes sociales, es un factor de riesgo", señala la experta Silvia Álava Reyes, que precisa que no es tan habitual que ocurra tiempo después de dejar el colegio, "pero no significa que no pueda suceder", por lo que pidió que se tome conciencia para prevenir el 'bullying' y cortarlo a tiempo, "trabajando la parte emocional de los alumnos".