La pareja de la alcaldesa de un pueblo de Granada secuestra a una concejala

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento granadino de Maracena, Vanessa Romero, fue secuestrada este martes por la mañana tras dejar a sus hijos en el colegio, un centro próximo al Pantano de Cubillas. El autor esgrimió una pistola y la trasladó a la localidad de Armilla, de donde la edil pudo escapar. El presunto secuestrador es la actual pareja de la alcaldesa del municipio. La Guardia Civil lo ha detenido este mismo martes por la tarde, después de cinco horas buscándolo. Fuentes de su entorno apuntan a que padece una fuerte depresión desde hace seis meses.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 9.15 horas de la mañana del martes. La edil había dejado a sus hijos en el colegio a su hora habitual y cuando se marcha, se encontró con el presunto secuestrador, a quien conocía, puesto que es la pareja de la alcaldesa de Maracena. El hombre le comentó que se había quedado sin gasolina en el coche, y le pidió que le acercara a una gasolinera en el vehículo de la secuestrada. Cuando ya estaba dentro y el coche comenzó a circular, el secuestrador sacó una pistola amenazándola y le pidió que parara el coche. Según ha podido saber este periódico de fuentes de la investigación, el secuestrador la introdujo en el maletero del vehículo e incluso le pudo llegar a poner una capucha y unas bridas, según la declaración inicial de la víctima. El secuestrador la condujo luego a un pequeño local en Armilla, que detallan como un bajo, un trastero o una cochera. Fuentes de la Guardia Civil apuntan a que ella quedó encerrada en el maletero del coche. Allí estuvo encerrada y en posesión de su teléfono móvil, que utilizó para contactar con un hermano suyo que fue quien avisó a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. La propia edil pudo escaparse del lugar con la ayuda de un vecino de Armilla, según las primeras informaciones de fuentes de la investigación. Poco después se personaba en dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia sobre lo ocurrido.

CRISIS DE ANSIEDAD

La Guardia Civil inició una búsqueda del presunto secuestrador, plenamente identificado, hasta poco antes de las cinco de la tarde, cuando pudo ser detenido. Mientras buscaban al autor del secuestro, la Guardia Civil ha hecho varios registros en viviendas e incluso le ha facilitado protección policial a la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, porque no se sabía bien cómo podía reaccionar este individuo. La víctima del secuestro ha sido atendida en un hospital después de sufrir una fuerte crisis de ansiedad. Por su parte, a la propia alcaldesa -según ha comentado un edil consultado por este medio- le habían puesto protección policial por temor a que el presunto secuestrador también pudiera actuar contra ella. El sujeto se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil.

"NO QUIERO VOLVER A VERLOS NUNCA MÁS"

La alcaldesa de Maracena, Berta Linares, quiso pronunciarte este martes sobre el suceso protagonizado por el que era su pareja hasta este martes y con el que mantenía una relación sentimental desde hacía dos años, aunque no convivían juntos. "He sentido mucho miedo por Vanessa, por mí y por mis hijas. No te puedes imaginar la pesadilla que ha supuesto desde esta mañana todo lo ocurrido", confesó. La regidora maracenera pudo hablar después con el marido de la primera edil para mostrarle su solidaridad con la concejal y la preocupación por la misma.

"Él llevaba unos seis meses bajo tratamiento farmacológico por depresión y también visitaba al psiquiatra -dijo en referencia al sospechoso detenido-. Tenía una profunda depresión, pero nunca me imaginé que pudiera llegar a un extremo tan violento con una compañera", manifestó. El secuestrador tiene ya dos hijos pequeños aunque residen en la ciudad de Málaga, donde disponía de una empresa de globos que era el sustento de vida que tenía. "No quiero volver a verlo más, no le perdonaré esto mientras viva y anuncio que me personaré en defensa de Vanessa como acusación el día del juicio", concluyó la alcaldesa.