Actualizada 11/12/2019 a las 10:06

Un gran incendio declarado esta mañana en una empresa de reciclaje ubicada en un polígono de Montornès (Barcelona), que ha sido desalojada, ha llevado a Protección Civil a activar el Plan de Emergencias Químicas.

Según informa este miércoles Protección Civil, el incendio, de grandes dimensiones y que ha provocado una gran columna de humo, se ha iniciado a las 7.41 horas y ha obligado a activar el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT).

Aunque no hay personas afectadas por el incendio, Protección Civil recomienda a los ciudadanos que no se acerquen al polígono industrial Can Bosquerons de Montornès. El fuego ha afectado a la totalidad de la nave de esta empresa, que ha sido desalojada.

Los Mossos d'Esquadra trabajan evacuando a las personas que se encuentran a 500 metros alrededor del incendio que afecta la totalidad de un recinto de una empresa de Montornès del Vallès (Barcelona).

"Pedimos que nadie se acerque a la zona", ha escrito la policía catalana en una publicación de Twitter recogida por Europa Press, después de que hasta 25 dotaciones de Bombers de la Generalitat trabajen para apagar el fuego.

Por las características de la empresa, Protecció Civil ha activado el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Catalunya (Plaseqcat), y los Bombers evacuan a las otras naves del polígono e intentan que no se quemen.

Además, Protecció Civil ha recomendado a las personas que estén en los municipios de Montornès del Vallès, Montmeló, Martorelles y Vilanova del Vallès encerrarse en sus viviendas o edificios, ajustando puertas y ventanas.

También, a pesar de no estar en alguno de estos municipios, recomienda confinarse en caso de presencia de humo, así como pide no desplazarse hasta la zona.

