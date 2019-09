Desavenencias familiares, posible móvil del asesinato de un hombre en Ceuta

Actualizada 23/09/2019 a las 09:02

Las desavenencias familiares entre Said A., de 41 años, asesinado a tiros, y su hijastro, de 22 años y presunto autor de los disparos, han podido ser el móvil del asesinato perpetrado anoche en la barriada del Príncipe de Ceuta.



Según han informado fuentes próximas a la investigación, la relación personal entre la víctima y el autor de los tiros no atravesaba sus mejores momentos y esta situación pudo ser el origen de los disparos, aunque la investigación permanece abierta para esclarecer el homicidio.



El joven, de 22 años, intentó huir por las azoteas del cerco policial establecido en la barriada donde ocurrieron los hechos, pero finalmente pudo ser detenido.



El joven permanece detenido en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía a la espera de que pase a disposición de la autoridad judicial.



Said A. recibió al menos tres impactos de bala en el pecho, llegó en estado crítico al Hospital Universitario y durante unos treinta minutos se le estuvo practicando reanimación, si bien los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida debido a la gravedad de las heridas, según fuentes del centro hospitalario, que certificaron su fallecimiento sobre las 21.00 horas.



La rápida intervención de la policía y el testimonio de varios testigos presenciales de los hechos han facilitado la detención del presunto autor del asesinato.



El suceso ha causado un profundo pesar en la barriada del Príncipe ya que el fallecido era una persona muy conocida en este núcleo de población.

