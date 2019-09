El tortazo a modo de novatada a una alumna en Madrid acaba con dos alumnos expulsados

Actualizada 12/09/2019 a las 16:37

El Colegio Mayor Universitario Diego de Covarrubias de Madrid ha expulsado a dos alumnos internos por protagonizar una novatada, que fue difundida en un video en redes sociales, en el que se ve cómo uno de ellos propina un fuerte tortazo a una chica.



La vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Rosa de la Fuente, ha tildado de "deplorables" las novatadas que se realizaron en el colegio mayor y considera "necesaria" la coordinación de instituciones para trabajar con problemas "tan complejos".



De la Fuente ha asegurado que existen protocolos que prohíben las novatadas, que los estudiantes firman, y ha subrayado que se trabaja en la prevención y la información acerca de las consecuencias graves que pueden ocasionar en la salud y el bienestar de los estudiantes.



Así, ha destacado que la Policía de proximidad ya trabaja en los "lugares más calientes" y se ofrecen charlas en las que también colabora Madrid Salud.



"En la universidad estamos realizando actividades para que los que no quieren participar, sientan que tienen su espacio", ha indicado la vicerrectora, a lo que ha añadido que estas iniciativas se hacen para ayudar a estos alumnos que puede llegar a estar "marginados" por salirse de esta "espiral de violencia".



Además, ha indicado que se trabaja en los propios colegios mayores para evitar las novatadas, de las que "es muy fácil entrar y muy difícil salir", y ha destacado que se trata de una actividad que en el fondo "engendra jerarquía y sumisión" y "no se puede permitir".



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN



Por otro lado, De la Fuente ha explicado que tienen un protocolo de actuación en estos casos que consiste en informar a las autoridades, tomar medidas cautelares internas e iniciar un procedimiento de investigación.



Así, ha destacado que toman medidas "en función de la gravedad" de los hechos y que por ello se ha expulsado del centro durante dos semanas a los dos implicados en el vídeo de las novatadas. "La expulsión no es una sanción, es para garantizar la convivencia", ha apuntado, a lo que ha añadido que no hay "peor castigo" para los chicos que su vídeo se haya viralizado en las redes sociales.

