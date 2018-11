Cinco niños muertos y 18 heridos en un atropello en una escuela en China

Al menos 5 personas murieron este jueves y otras 18 resultaron heridas en un atropello a la entrada de una escuela de primaria en la ciudad de Huludao, en el noreste de China, informó este jueves la televisión estatal CCTV, que no precisó si los fallecidos son menores.

Las autoridades ya han detenido al conductor del vehículo que arrolló al grupo de escolares y están investigando el suceso, que se produjo sobre las 12.30 horas (04.00 GMT) cuando un gran número de niños salía del colegio.



"Las personas heridas han sido hospitalizadas", señaló la cadena, aunque se desconoce la gravedad de los heridos.

Terrible! A car plowed into children outside a primary school in Liaoning Province on Thursday, injuring several of them. https://t.co/Atu1qIc9FV pic.twitter.com/Fh3DQua2MU