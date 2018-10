El director deportivo del equipo ciclista Trek Segafredo, Steven de Jongh, ha sido encontrado con vida horas después de que su mujer hiciera público que se hallaba en paradero desconocido después de salir este lunes por la mañana en bicicleta cerca de La Bisbal d'Empordà (Girona), informó su equipo en la cuenta oficial de Twitter.

"Gracias amable gente, el helicóptero encontró a @stevendejongh. Más noticias después. Respira y tiene pulso", indicó en un 'tuit' su esposa, Renee Meijer, en la red social, una publicación retuiteada por el equipo estadounidense.

Tanto el Trek Segafredo como Renee Meijer habían pedido a través de Twitter ayuda para encontrar al exciclista holandés, cuya actividad en una aplicación de GPS se había detenido en las afueras de La Bisbal. "Steven salió a rodar cerca de Girona y no ha vuelto. La policía está buscando en el área. Esperamos buenas noticias", señaló el Trek en dicha red.

Su mujer detalló que De Jongh salió con una bicicleta Trek y vestido de la misma marca y que, desde las 10.30 horas de este lunes, estaba desaparecido.

De Jongh, de 44 años, fue ciclista profesional durante 15 años y logró 30 victorias, entre ellas la general de la Vuelta a Suecia. En 2010 inició en el equipo Sky su etapa como director deportivo y tuvo como pupilos, entre otros, al español ya retirado Alberto Contador.

People of twitter help me please. My husband @stevendejongh went on his bike and is missing since 10.30 . Around #laGanga area. If you are there help me please to find him. He went on a Trek bike in a trek suit. Retweet please.