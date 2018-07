Una disputa entre dos futbolistas argentinos finaliza con un portero muerto

Actualizada 23/07/2018 a las 09:16

Un joven guardameta de las categorías de ascenso del fútbol argentino fue asesinado este domingo de una puñalada durante una disputa callejera con otro futbolista en la puerta de un local de baile de un suburbio de Buenos Aires, informó la policía. Facundo Espíndola, de 25 años y ex arquero del club Almagro, de la B Nacional (primera categoría del ascenso), falleció como consecuencia de heridas en el tórax sobre una avenida del partido bonaerense de Hurlingham, al noroeste de la capital argentina.



La Policía detuvo por el homicidio al delantero Nahuel Ovideo, de 28 años, que quedó registrado como uno de los dos agresores por las cámaras de seguridad del lugar, dijeron las autoridades. Un amigo de Espíndola, testigo del crimen, dijo a la Policía que la disputa no tuvo relación con el fútbol, ya que no se conocían. El guardameta jugó en las canteras de los clubes River Plate y Lanús, aunque debutó en Almagro. Luego integró el equipo de Atlético Uruguay, de Entre Ríos, del Torneo Federal B (cuarta categoría del fútbol argentino).



En la actualidad, el portero se hallaba con el pase en su poder y buscaba club. El enfrentamiento entre Espíndola y dos hombres quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Policía Bonaerense, que horas después detuvo a los agresores. La imágenes de la discusión fueron publicadas por el diario "Clarín". Uno de ellos fue identificado por la Policía como Nahuel Oviedo, que se inició en Huracán, de la Superliga argentina, y luego pasó por distintos equipos del ascenso como Sportivo Italiano, San Telmo y Sportivo Barracas, su último club en 2017. También tuvo un paso por el fútbol de Chile, jugando en San Antonio Unido y Deportes La Serena.

