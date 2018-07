Actualizada 18/07/2018 a las 23:40

El operativo desplegado en la comarca de Liébana para buscar al hombre huido a primera hora de la mañana del miércoles, después de permanecer desde anoche y durante toda la madrugada atrincherado en su casa en la localidad de Turieno, en Camaleño, disparando contra los efectivos de la Guardia Civil, continúa "en marcha" a lo largo de la noche.



"No se va a descansar", ha dicho esta tarde en Santander el delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, a preguntas de la prensa tras asistir a la reunión entre el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.



Zuloaga ha indicado que, a última hora de la tarde (pasadas las 20.00 horas) y según la información de la que dispone, "no" hay ninguna novedad ya que sigue sin localizarse al hombre huido ni se ha localizado el arma, para cuyo uso carece de licencia.

También ha señalado que el operativo de búsqueda, formado por cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tanto de Cantabria como de Asturias, León y Palencia, "sigue en marcha" y que los efectivos policiales están trabajando por "relevos".



"Los equipos están trabajando y el perímetro sigue siendo el mismo, se sigue entrevistando al entorno de la persona fugada y esperamos en breve poder ofrecer alguna noticia más sobre la localización y puesta a disposición de este hombre", ha manifestado e delegado del Gobierno.



Para ello, se va a continuar con la búsqueda a lo largo de la noche, aunque al no haber luz "los vuelos acabarán" y se retomarán mañana en caso de que, para entonces, siga sin localizarse a esta persona, Luciano José Simón Gómez, de 58 años, calificado de "extremadamente peligroso" y que cuenta con antecedentes por tráfico de drogas, lesiones, atentado a agente de la autoridad y robo con violencia.



Zuloaga ha vuelto a hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana por si alguien viese a este individuo aunque, de ser así, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han pedido que no se hable con esta persona y se llame "inmediatamente" a emergencias o a la propia Guardia Civil para informar de la situación.



Asimismo, ha recordado que igualmente se ha requerido extremar las precauciones a aquellas personas que vayan a la montaña en la comarca de Liébana, e incluso que no salgan a hacer senderismo mientras no se localice a este hombre, "para que nadie se exponga a encontrarse con esta persona en un lugar hostil" ya que, al no haberse localizado el arma, se sospecha que la lleva consigo.

HECHOS

El suceso se inició a las 20.30 horas del martes, cuando el hombre se atrincheró en su vivienda de Turieno, en el municipio cántabro de Camaleño, después de haber amenazado con un arma blanca a sus familiares.



A las 21.00 horas acudió hasta el inmueble familiar la primera patrulla de la Guardia Civil, a la que el implicado recibió con varios tiros de arma larga, tipo escopeta. A partir de ese momento se abrió un amplio operativo con varios agentes desplazados desde distintos puntos de la región.

Durante la madrugada, uno de los agentes, miembro de la UCCIC de Santander, recibió un disparo en el pie derecho, por lo que fue trasladado a Mompía para ser tratado de sus heridas, de las que evoluciona favorablemente pero de las que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente esta noche.



Tras este incidente, los guardias decidieron acceder a la vivienda del hombre y descubrieron que había huido, por lo que organizaron un amplio dispositivo de búsqueda, por tierra y aire, que se extiende por los montes de la zona de Liébana.

