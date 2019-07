Actualizada 04/07/2019 a las 11:46

Muchos mozos se reúnen antes del encierro frente a la hornacina de San Fermín, en la cuesta de Santo Domingo, para pedir al santo protección en la carrera. Lo hacen con un cántico que entonan tres veces: a las 7.55, a las 7.57 y a las 7.59 horas.

La versión en castellano de este canto dedicado a San Fermín forma parte del himno de una de las peñas de la ciudad, La Única. Fueron dos mozos quienes comenzaron con la costumbre de entonar la estrofa justo antes del encierro y, sin pretenderlo, consiguieron que se convirtiera en una costumbre.

Así lo explica 'El Tuli', uno de los precursores de la tradición, en una entrevista en 2016, año en el que lanzó el Chupinazo: “Llegué al encierro con otro chaval de Pamplona que trabajaba en Francia. ¡Qué rabia no acordarme de su nombre! Y allí estábamos los dos, después de toda la noche de bares, pero no borrachos, que yo siempre he sabido parar. Entonces había costumbre de bajar casi hasta la puerta de los corrales y allí esperando comencé a cantar. Me vino a la cabeza una estrofa de la peña la Única porque citaba el encierro. Y sin más, me arrodillé. Mi sorpresa fue cuando aquel muchacho también lo hizo. Al día siguiente, lo volvimos a hacer y ya había unos diez imitándonos, y así fue aumentando”.

LETRA DEL CÁNTICO

A San Fermín pedimos

por ser nuestro patrón

nos guíe en el encierro

dándonos su bendición

---

Entzun arren San Fermín

zu zaitugu patroi

zuzendu gure oinak

entziero hontan otoi

