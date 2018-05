Si la corrida de toros en el tendido de sol es una fiesta, la salida de las peñas es un espectáculo. Merece la pena ir a disfrutar del ambiente, aunque sólo sea como 'mirón'.



Cuando acaba la corrida, en torno a las 20.00 horas, las peñas se reúnen en el ruedo y salen de la plaza por el callejón bailando con sus pancartas al ritmo de la música de las charangas. Te reirás de los restos de merienda que llevan pegados a las camisetas teñidas de tinto, de las coreografías inspiradas por el calimocho y los mojitos, de los 'atropellos' con las pancartas y de los estrambóticos complementos que hayan elegido para esa tarde de toros.



Si no has ido a los toros, así, en frío, puede ser demasiado para el cuerpo sumarse a este particular desfile, pero si eres valiente y te quieres unir puedes acceder al ruedo para salir con las peñas o esperar a que salgan y sumarte a lo largo del recorrido que emprenden hacia sus respectivas sedes.





