Gregorio Escobar, ingresado por un traumatismo toracoabdominal: "Los que nos metemos en esto sabemos lo que nos puede pasar"

Para Gregorio Escobar (54 años, Pozuelo de Alarcón, Madrid), San Fermín es algo lo suficientemente importante como para llevar tatuado en el brazo un dibujo pequeño del santo. Su devoción no se queda en el brazo, correr el encierro también forma parte de esta pasión. Lleva veinte años haciéndolo y ha acudido a todas las citas en estos Sanfermines. La mala suerte ha querido alcanzarlo en esta última mañana. El parte médico apunta un traumatismo toracoabdominal como consecuencia del pisotón de un cabestro. Ahora descansa en una habitación del Hospital Universitario de Navarra. "Con dolores por todos lados", reconoce. Le han enseñado el vídeo del momento en el que ocurrió el golpe en Mercaderes. "Mala suerte —lamenta Escobar—. Como el cabestro se cierra tanto, se ha llevado a los toros justo a mi línea. Cuando me ha pisado, he pegado un bote…".

Escobar recuerda la secuencia antes de precipitarse directo al suelo. "Entrábamos muy apretados. Con el braceo me han empujado y al suelo. Ya no podía hacer nada ni para un lado ni para otro", recuerda. Escobar mantiene una sonrisa y gesto relajado mientras atiende a los medios. “Los que nos metemos en esto sabemos lo que nos puede pasar", dice. En cuanto ha sucedido todo, ha recibido el apoyo de amigos y familiares. "Me están bombardeando por todos lados a llamadas y mensajes", explica. Por el momento, ya le han informado que deberá permanecer un par de días en el hospital. No ha perdido el conocimiento, pero sí que ha experimentado mareos y sudores fríos.

UNA "SELVA"

"Este año el encierro ha sido un poco la selva. Mucha gente, muchos empujones, todos quieren coger toro…", comenta. A pesar de todo, sus ganas de regresar el año que viene se mantienen intactas, aunque no todos los de la habitación tienen esa misma opinión. Cuando se le pregunta si volverá a correr en 2024, un "no" interrumpe la respuesta de Escobar. Es su mujer Ester García, que lo acompaña. Ambos ríen por el momento tan espontáneo y por lo rápido que le ha salido a García decirlo.