Bryan Hoskins, arrollado el día 10: "Era consciente del peligro al que me exponía"

Lleva 23 años viniendo a San Fermín y ha corrido el encierro más de un centenar de veces pero el pasado 10 de julio las cosas no le salieron tan bien como él esperaba.

Con seis costillas rotas y rozaduras por todo su cuerpo, Bryan Hoskins, galés de 60 años, se lamenta no haberse apartado del toro lo suficientemente rápido: “Todo pasó muy deprisa, no me dio tiempo a reaccionar pero era consciente del peligro al que me exponía”, aseguró. “En un primer momento no quería decirle nada a mi mujer porque sabía que se iba a enfadar pero pensé que era mejor que se enterara por mi que por la prensa”. Obrero de profesión, a Bryan le esperanpor el momento tres meses de reposo y los médicos le han comentado que no podrá coger un avión en las próximas tres semanas. “Iré hasta Gales en coche con unos amigos míos porque es la única forma de volver”, aseguró. “En el momento en el que caí al suelo tenía dos opciones: levantarme rápido y arriesgarme a que me volvieran a pillar o quedarme en el suelo y correr el riesgo de recibir varios pisotones”, narró. “En un segundo tienes que tomar una decisión muy importante y por suerte o por desgracia tengo 6 costillas rotas pero estoy vivo”.