¿Quién es la nueva alguacililla de la Plaza de Toros de Pamplona?

En la novillada del día 5, confiada en su buen hacer, pero nerviosa por estrenarse en la plaza en la que tantas corridas había visto ya, la joven pamplonesa Ane Arraiza Olaizola, de 22 años, aguardaba en el patio de caballos a su primer paseíllo como alguacililla. “Es, seguro, la primera mujer que ocupa este puesto en la historia”, apostillaba su compañero Antonio Moreno Almagro, de 53 años y casi 35 abriendo plaza a lomos de un caballo.

Arraiza , que monta “desde pequeña” y trabaja en la hípica Ordoki de Baztan, sustituye en el puesto a Juan Iglesias Lozano, jubilado el año pasado tras 42 años de servicio. “Mi abuelo Domingo Arraiza siempre me decía que me veía de alguacililla. Falleció el año pasado y, al conocer la vacante, opté y logré el puesto”, refería la joven con un brillo de emoción en la mirada.

“Esta noche casi no he dormido de los nervios, de hecho me he despertado a las 6 de la mañana”, aseguraba a la par que no paraba de recibir consejos de otros compañeros de la plaza, como el torilero Daniel Azcona Zabalza, con 25 años de trayectoria. Desde ese día, no ha faltado a la cita con la Feria del Toro en la Monumental de Pamplona.