El Juli, cumbre en sus bodas de plata

Verde, como la esperanza de una buena tarde. Así era el capote que desplegó Antonio Ferrera ante el que abrió plaza. Un toro cuajado que echó la cara arriba y al que Ángel Otero le dejó dos buenos pares. En la muleta el de Jandilla fue a más. Ferrera planteó series cortas y templadas procurando alargar la embestida. El pitón derecho fue el mejor de un animal que tuvo su punto de emoción. El espada toreó asentado y reposado. El acero entró al segundo intento, no fue suficiente y recurrió a la cruceta. Ante un excepcional silencio por eso de la merienda, Ferrera saludó de capote y abrió los caminos a un toro abanto. El astado fue parándose y Ferrera lo intentó por ambos pitones sin éxito. No tuvo opciones y optó por tomar la tizona.

El Juli celebra este año sus bodas de plata como doctorado y no quiso dejar de festejarlo en Pamplona. Al segundo de Jandilla, que salió templadito, se le cuidó mucho en el caballo. Después de un quite por chicuelinas El Juli brindó al público y, sin probaturas, se puso a torear. Planteó una faena de toreo poderoso, bajó la mano y exigió a un ejemplar que metía la cara. Dio sitio toreando al natural y firmó pases muy profundos. Al cambiar de pitón el toro se vio podido y empezó a venirse abajo. El de Madrid se perfiló en la suerte natural y dejó la tizona algo trasera que le sirvió para pasear una oreja. El Juli recibió al quinto con verónicas de mano baja. El animal no se entregó en el peto. Muleta en mano el diestro comenzó toreando a pies juntos. Bajó la mano con la derecha y lo bordó al natural llevándolo largo, toreado y muy metido . Tras cuajar al Jandilla levantó al público rodilla en tierra y con el toreo circular. Enterró el acero traserito y cortó dos orejas en la que, de momento, es la faena de la de la feria.

Cayetano, que recibió de rodillas en el tercio, es uno de los toreros predilectos de Pamplona y eso se nota. Su saludo capotero fue jaleado y el público no protestó la lidia desordenada que recibió el astado. El diestro comenzó la faena sentado en el estribo, acto seguido se echó de rodillas y provocó al público para que se metiera de lleno en su labor. Ya erguido Cayetano protagonizó momentos de acople con un toro que embistió mejor por el izquierdo y que supo aprovechar. Finalmente remató con una estocada que quedó baja y cortó una oreja de poco peso. Cayetano se mostró solvente con el capote, lo más destacado de la lidia del último fue el galleo por chicuelinas que firmó para dejarlo en el caballo. Arrancó la faena con ayudados por alto. Apostó por el toreo al natural y el toro acusó la falta de fuerza. Con la derecha firmó tandas a media altura y el público entró en la faena cuando llegaron los alardes de valor. Recibió dos orejas tras una estocada efectiva.