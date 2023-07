El Alcalde de Sol en su despedida: "Los Sanfermines son una explosión de amistad"

Un curioso personaje salta al ruedo de la plaza de toros de Pamplona cada vez que un matador ha cortado al menos una oreja. Viste un elegante chaqué con pantalones cortos, chistera y una banda roja cruzada en el pecho. Coloca un pañuelico de San Fermín al cuello del torero, le saluda y regresa a su asiento en el tendido de sol.

Es el llamado "Alcalde de Sol" de la plaza de Pamplona, un personaje inventado por Damián Sánchez Martínez, de 83 años, nacido en Bullas (Murcia), que desde hace más de 50 años ha protagonizado ese momento a la vez entrañable y estrambótico y que en este 2023 colgará el chaqué para ver a partir de ahora los toros en Pamplona con algo más de tranquilidad.

Damián, residente en Barcelona, viaja a Pamplona desde los años sesenta con su chaqué en la maleta. Solo la pandemia y la suspensión de los Sanfermines en 2020 y 2021 le han impedido acudir a su cita con la Feria del Toro de la capital navarra.

UN IDILIO CON LOS SANFERMINES QUE NACIÓ EN NUEVA YORK

La idea de ir a Pamplona para conocer los Sanfermines la tuvo en 1965 en Nueva York, donde la Tuna Universitaria de Barcelona, de la que formaba parte, estuvo cuatro meses para actuar en la Feria Mundial que se celebraba ese año. Y en la segunda quincena de julio, como parte de las actividades del pabellón de España, acudieron representantes del Ayuntamiento de Pamplona junto a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

"Nos pusieron unos pañuelos y yo me dí cuenta que lo de Pamplona debía ser algo importante. En 1966 empecé a venir a Pamplona, y desde entonces", recuerda en una entrevista.

En 1971, Damián, al enterarse de que a algún representante del Ayuntamiento de Pamplona no le parecía bien vestir de chaqué en actos oficiales, se inventó el personaje del "Alcalde de Sol". Ese mismo año se presentó en la plaza de toros con su atuendo de gala, "sobornó" al torilero con un puro y puso su primer pañuelo a un torero.

La idea gustó mucho al público de la plaza y Damián pasó a ser ya el "Alcalde de Sol" con todas las de la ley. "Creo que soy un elemento un poco popular que ha puesto un granito de arena a esta magnífica fiesta", asegura.

CORREDOR DEL ENCIERRO DURANTE TREINTA AÑOS

Para Damián, miembro de la peña El Bullicio, los Sanfermines son "una explosión de amistad, de música, de gastronomía". En el año de su despedida como "Alcalde de Sol" recordar todo lo que ha vivido a lo largo de más de cincuenta años en Pamplona "es algo que me rompe el corazón, sinceramente".

"Para mí es una fiesta muy especial, es una fiesta entrañable, magnífica, sensacional. Yo he corrido el encierro alrededor de treinta años", en los que apenas ha tenido percances, y "para mí es algo inmensurable, que me llena todo, tanto a nivel sentimental como de todo tipo", subraya.

Los toreros ya le conocen y, cuando les coloca el pañuelo, afirma, "se lo toman de maravilla, siempre me dicen que me lo agradecen".

"Es más", agrega, "el año pasado un torero mexicano (Leo Valadez) me comentó que desde pequeño me veía por televisión en México y que para él era una delicia, una satisfacción tremenda que yo el año pasado le pusiera un pañuelo".

Han sido innumerables las anécdotas vividas por Damián en estos años. A Sebastián Castella, por ejemplo, al ir a colocarle el pañuelo, "me dijo que no se lo pusiera. Yo me quedé un poco impresionado y me dijo que era supersticioso y le di el pañuelo en la mano. Al año siguiente le volví a dar el pañuelo en la mano y me dijo, 'hombre, veo que te acuerdas'".

"Todos los toreros lo agradecen una barbaridad, nos damos un abrazo muy cariñoso", destaca.

SE JUBILA EL ALCALDE DE SOL, PERO NO DAMIÁN

A los 83 años, Damián ha decidido jubilar al "Alcalde de Sol", aunque este año sigue al pié del cañón: "Aguantamos como podemos, con algunas goteras que otras, pero vamos aguantando".

Sin embargo, seguirá acudiendo a la feria de Pamplona y ni se plantea hacerlo desde las localidades de sombra, ya que "el sol es donde está mi gente, donde está mi peña y donde estoy tremendamente a gusto y de ahí no me muevo".

"Aunque este año hago la despedida del personaje del Alcalde de Sol, si Dios quiere seguiré viniendo con mi abono de contrabarrera del tendido de sol", asevera Damián, que no sabe si alguien tomará el relevo: "Eso no depende de mí".

Más noticias sobre San Fermín 2023: