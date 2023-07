Delaporte y Merina Gris hacen que el público "reviente el suelo" de la plaza del Castillo

"Muerte al que no me reviente el suelo", dijo la cantante Sandra Delaporte mientras animaba a la gente a que se agacharse todo lo que pudiese. No hizo falta repetirlo.

El público se entregaba al baile y se movió todo lo que no había podido las noches anteriores como consecuencia de la cantidad masiva de fiesteros y fiesteras que acudían a los conciertos. En este caso, la gente podía disfrutar de cierto espacio para moverse y no dejó escapar la oportunidad.

Antes de la aparición del dúo Delaporte, el ambiente ya estaba más que animado gracias al espectáculo de la banda Merina Gris, que entró arropada a las 23.45 por una humareda azul y los aplausos y gritos de sus seguidores.

"Hemos venido sobre todo para ver a Gris. Tenemos muchas ganas", explicaba Eider Arruiz cinco minutos antes del evento. "Han hecho un género que no estaba en canciones en euskera y está cogiendo fuerza", añadía Naroa Goñi.

Merina Gris no defraudó la expectativas de estas dos jóvenes. A puro ritmo de guitarras, batería y voz ofrecieron un arsenal de sonidos intensos que hacían retumbar el ambiente, sobre todo en las primeras filas. Los músicos derrocharon pasión, un sentimiento que fue correspondido por la gente, que no paró de bailar y animar. Almar, Besteek Zer Ez y 90 fueron algunas de las canciones con las que deleitaron la noche. Cada uno de los temas -véase su versión de Dancing on My Own, Ez Geratu Azalean o sAIATZEN nAIZ :)- reflejó lo particular de su música, capaz de mezclar sonidos de instrumentos y electrónica, lo que daba una combinación que invitaba a los presentes a no estarse quietos.

Con Ardi Latxen Herrian, se vivió uno de los momentos de mayor conexión entre artistas y seguidores. El baile con esta banda se prolongó hasta las 00.30. "Ha sido un concierto bastante guapo, como todos los que llevan de la gira. Creo que, si siguen así, dentro de un año o dos este grupo llegará muy lejos", explica Peio Gart, quien no se ha perdido casi ningún evento este año de Merina Gris.

A PURO BAILE

Desde el minuto uno, Delaporte apostó por un concierto en el que bailar era el objetivo número uno. Y lo consiguió. Al igual que con los artistas anteriores, el público se entregó a la música. Sandra Delaporte buscaba la interacción y quiso jugar. Dividió la pista en dos. Cada uno de los sectores compitió por ver quién cantaba más. Partido apretado. No dio tiempo a conocer el ganador pues se volvieron a juntar todos para continuar el baile.

"Te voy hacer bailar toda la noche", cantó Delaporte. No parecía broma. Al menos durante su estancia en el escenario se cumplió con canciones como Clap clap, Cariñito, Superman y Droga Dura, entre otras. La cantante combinaba su voz y movimiento a escasos metros de las primeras finales con intervenciones en la mesa de sonido con Sergio Salvi, el otro integrante, que brilló durante una hora y diez minutos, concluyendo el evento aproximadamente a las 2.00, con la canción Bang Bang.