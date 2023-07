Sergio Salvi (Delaporte): "El directo es una bomba de energía que explota"

Sergio Salvi y Sandra Delaporte, que forman el dúo de electro-pop Delaporte, sí conocen Navarra, y aseguran que les encanta, pero no han estado en San Fermín y eso es algo que quieren cambiar. El año pasado les ofrecieron actuar en la plaza de los Fueros, pero por un tema de exclusividad de festivales no pudieron hacerlo. Ahora, sí, es la definitiva. “Tenemos muchas ganas”, advierte Sergio Salvi.

Tocaron en Pamplona en 2021, aún con restricciones por Covid y la gente sentada. ¿Ahora habrá que bailar el doble, para compensar?

Sí, sí. Lo mínimo. De todas maneras aquella vez la gente acabó levantándose y bailando.

Es la idea, ¿no?

Sí, nuestra manera de vivirlo se representa perfectamente en un meme de los 90. Es un tío que sale de una discoteca, de un club, que decía: “El mundo está lleno de problemas, pero no aquí”. Es un poco eso, subimos al escenario y lo dejamos todo fuera. Intentamos que la gente lo viva de la misma manera, que sea capaz de hacerlo. Y normalmente es una energía que va y vuelve, lo que damos nosotros el público lo devuelve el doble, y crea esa especie de bucle que va creciendo cada vez más.

¿Cómo se siente con ese poder de poner a bailar a una masa de gente?

Es una cosa de dos, es como bailar con una pareja, no sería lo mismo si el público no respondiera con la misma energía. Y de hecho ha pasado a lo mejor en un festi con un cartel muy distinto a lo que hacemos, en el que te encuentras con un público que se espera otro tipo de cosa, y ahí no es lo mismo. Pero cuando tienes un público que va deseando escucharte eso te acoge con una energía increíble.

Ahora llegan de México, donde han aprovechado para hacer un tributo a los mexicanos con el single Pantera. ¿Qué se traen de allí?

En México hemos estado cuatro o cinco veces y hay algo que nos encanta, que es una ciudad enorme, super variopinta, te encuentras de todo. En Europa hay más separación de clase, en Latinoamérica no. Allí te encuentras en el mismo concierto gente de todos los tipos, no solo de clases, también de edades. Tú ves algo que tienen todos en común que es una sonrisa, una fuerza vital y una lucha en el día a día en la jungla que es esa ciudad. Todo eso nos ha encantado y Pantera es un homenaje a eso. Por un lado hay mucha violencia y feminicidios, pero por otro lado hay unas ganas de vivir, una amabilidad, todo el mundo te recibe con cariño, aunque sea la primera vez que te ve en una tienda.

¿Y musicalmente también se han alimentado?

Sí, cada vez que volvemos tenemos más amigos, conocemos más gente, hacemos más colaboraciones y la misma actitud se traduce a la música. Hay muchas ganas de compartir, hay muchas menos barreras que aquí. La gente tiene ganas de hacer música, independientemente de lo famoso o no famoso que sea.

¿Esa sería su clave, que no ponen ninguna línea roja en su música a ningún sonido, a ningún estilo, a ninguna colaboración..?

Sí, la línea roja es solo a lo que no compartimos, como forma de hacer o ideas. Normalmente nos encanta colaborar con la gente que nos inspira a todos los niveles. A nivel personal lo primero, con gente con la que hay química. Y luego a nivel musical también.

...Porque siguen experimentando e innovando, ¿el día que se repitan no será Delaporte?

Ojalá ese día no llegue. Cuando llegue, nos jubilamos. Aunque toque la misma canción mil veces siempre la tocamos como si fuera la primera vez, siempre intentamos descubrir algo nuevo. Y al componer, por supuesto, todo el rato nos inspiran cosas nuevas y estamos a la búsqueda de sonidos nuevos.

¿Cuál es el último sonido o la última experiencia que han descubierto?

Llevamos como año y algo muy enamorados de Fred Again, productor inglés. Yo le conocía antes pero empecé a seguirle en la pandemia, me pasaron un tema cuando estaba más de bajo perfil, me encantó, y ahora ha explotado. Es un productor que reúne muchas de las influencias inglesas que nos encantan. Estamos que no cagamos con Fred Again. De la escena española hay muchas cosas muy, muy inspiradoras últimamente. Desde Judeline, a Rusosky, , Guitarrica de la Fuente... hay una realidad muy guapa ahora en España. Con la pandemia han surgido unas ganas de hacer música, de hacer cosas nuevas muy inspiradoras.

¿Esos mundos que crean en los videos también los trasladan al directo? ¿Qué va a ver la gente en el concierto de Pamplona?

El directo es como si fuera una pequeña bomba de energía que explota. Solemos sugerir a la gente que vaya con ropa cómoda y sin mucha comida en el estómago porque es como hacer una clase de zumba. Uno acaba sudando sí o sí.