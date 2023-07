Ha protagonizado una de las imágenes del encierro en la entrada a la plaza. "No veas el encierro, por favor", ha comentado por teléfono elque ha sido arrollado por un Fuente Ymbro . "He esquivado a uno y el siguiente me ha golpeado de lleno", ha explicado, que presenta golpes en varias partes del cuerpo, pero sin llegar a ser corneado. "Me ha enganchado con el cuerno por el brazo y lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo”, ha dicho. "He ido a por el móvil, que se me ha caído donde el toro y después a la enfermería", ha concluido.