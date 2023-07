"El viernes corrí y el asta de un toro me rozó en el brazo en el mismo sitio donde hoy me ha corneado", ha explicado Gerardo Fortuño. Ha sido el primer corneado en los encierros de San Fermín 2023 el día en que protagonizaban la carrera los toros gaditanos de Cebada Gago.

Ha sufrido una cornada en la cara interna del brazo izquierdo, aunque sin afectarle a las estructuras vasculo-nerviosas. "Yo ni siquiera me he visto sangrar la herida", relataba Fortuño. Lleva casi tres décadas corriendo en los encierros de Sanfermines y esta ha sido la primera vez que un astado le ha atacado. "Alguna caída, pero nada más. Hasta hoy", explicaba Fortuño. Natural de Villarreal (Castellón) y de 48 años, se encuentra desde primera hora de la tarde en una habitación del Hospital Universitario de Navarra.

Desde hace unos años siempre corre el mismo tramo en el que hoy ha sido herido, la curva de Telefónica. "Hoy hemos caído ahí varios. Me he parado porque no podía pasar y me he caído. Me han pisoteado. Luego, ni me he dado cuenta de las embestidas. Solo cuando he podido he cogido el tablón y me he salido del recorrido", relataba el herido. "Es que esa es la zona más peligrosa porque los toros se disgregan", contaba Balta Nebot, amigo de Fortuño y quien le está haciendo compañía en el hospital.