Cristian Pilar (recortador): "No corro encierros, me dan miedo"

Cristian Pilar Tejedor, de 25 años y natural de Cuéllar (Segovia), es uno de los mejores recortadores del panorama nacional. Figura como campeón de Castilla y León en su palmarés. Este verano tiene más de medio centenar de compromisos, en España y Francia. Este sábado sufrió una cornada de diez centímetros en el muslo durante el concurso de recortadores en la Plaza de Toros de Pamplona. “En dos semanas estoy recortando otra vez”, comenta. Cristian Pilar dejó su trabajo para preparar oposiciones a agente forestal. Ahora su vida es estudiar y recortar.

¿Recuerda cómo fue la cogida?

Le esperé al toro a porta gayola, salté, fui a hacer un reverso, le marqué un poco para hacerlo bonito y me cogió.

¿Qué le han dicho los médicos?

Es posible que el martes me den el alta. Al final era un poco más grave que la puntada de diez centímetros que decían al principio, pero no me ha tocado nada grave. Sólo un poco el nervio ciático. Quizás por eso me dolía tanto. Nunca me había dolido de esa forma.

¿No es su primera cornada?

En esta pierna llevo cuatro cornadas, una cornada en el cuello y una puntada en el costado.

¿Y no le coge miedo?

Tengo unas ganas tremendas de volver al ruedo. Es lo más bonito cuando las cosas te salen bien. A veces pasas una mala racha, pero cuando vuelves a ser tú, es el mejor momento. Este verano tengo varias citas en Francia. Me gusta porque hay buenos toros.

¿Era su primera vez en Pamplona?

Sí, iba a venir en 2020 pero como se suspendieron no pude.

¿Ha corrido el encierro?

No, me da mucho miedo. Cuando dependentes de otras personas, que se te crucen, ya paso miedo. En los recortadores dependes de tí mismo. Tengo amigos de Cuéllar que sí que vienen a correr a Sanfermines.

¿En Cuéllar, cuna de los encierros, tampoco ha corrido?

De pequeño corría los encierros en Cuéllar. Ahí me aficioné a los toros. Pero una vez se me cruzó un hombre mayor y me pasaron todos los toros por encima. Así que dije, una y no más. Si me coge un toro, que sea por mí, no por culpa de los demás. En las capeas de los pueblos, si hay mucha gente, no salgo.