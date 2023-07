traumatismo torácico a la altura de la curva de Espoz y Mina en el encierro de esta mañana, 8 de julio. Con pronóstico leve, ha salido sobre las 10:30 de esta mañana de las Urgencias del "Gracias a Dios y a San Fermín estoy bien y no ha sido grave". Raúl de la Llama Estrada, natural de San Antonio, Texas ( EE.UU. ) y de 55 años, ha sido herido pora la altura de la curva de Espoz y Mina en el encierro de esta mañana, 8 de julio. Con pronóstico leve, ha salido sobre las 10:30 de esta mañana de las Urgencias del Hospital Universitario de Navarra.

El americano, aunque con familia en Pamplona , ha corrido el que ha sido su séptimo encierro. "Me he visto cerca de un toro y me he caído, y entre protegerme la cabeza y el abdomen, me he protegido la cabeza", ha explicado a su salida de urgencias.

"El problema ha sido cuando la gente no me ha saltado. Los toro sí te saltan, pero los corredores me han pisado. Yo creo que han sido como 20 personas", ha sentenciado De la Llama. Aunque le han aconsejado no volver a correr, asegura que lo hará "solo si su mujer le deja".