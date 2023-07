Beñat Seminario, joven de 31 años de Eugi. Ha sufrido una contusión en el ojo y un esguince en el tobillo. Ya ha sido dado de alta. “He tenido la mala suerte de caer hacia arriba. Creo que me ha dado con la pezuña”, ha declarado, joven de 31 años de. Ha sufrido una contusión en el ojo y un esguince en el tobillo. Ya ha sido dado de alta.

Corredor habitual del encierro, Beñat asegura que volverá a correr el año que viene. “Y este verano quizás en el encierro de Tafalla, que no he corrido nunca”, añade.

“Iba muy bien pero he patinado y me he chocado con otro corredor. Con la inercia he caído hacia arriba y no me podía mover”, ha relatado este corredor, que siente predilección por este tramo de Estafeta.