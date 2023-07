Acreditados más de 400 profesionales de 120 medios de comunicación de todo el mundo para cubrir los Sanfermines 2023

más de 400 profesionales de 120 medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales. Se vuelve a cifras anteriores a la pandemia en la cobertura de medios, tras registrarse un incremento en las solicitudes de un 20%. Los Sanfermines recuperan la expectación mundial, tras un año 2022 en el que las restricciones internacionales provocaron un descenso en la cobertura de medios de comunicación internacionales. Para este 2023, el Ayuntamiento de Pamplona ha acreditado alocales, regionales, nacionales e internacionales. Se vuelve aen la cobertura de medios, tras registrarse un

El acto que más interés suscita es el encierro, con 398 profesionales acreditados de más de un centenar de medios de comunicación, que se ubican en los postes del vallado que delimita el recorrido para captar las mejores imágenes de la carrera más universal. Al Chupinazo acudirán 179 profesionales de 46 medios de comunicación, que cubrirán el inicio de las fiestas desde la Casa Consistorial o Casa Seminario. Por último, el Pobre de Mí contará con casi un centenar de personas acreditadas de 40 medios de comunicación. El Ayuntamiento de Pamplona ofrece señal institucional tanto del Chupinazo como del Pobre de Mí, ya que las restricciones de espacio en los edificios municipales impiden que puedan acceder todos los medios de comunicación y proyectos que lo solicitan. En total, el Ayuntamiento de Pamplona ha expedido 2.613 pases o acreditaciones para estos tres eventos de las fiestas.

Durante estos próximos Sanfermines no faltarán proyectos internacionales de la mano de medios como CNN o rodajes cinematográficos y televisivos, como una producción becada en el Festival Punto de Vista u otros de los que, por cuestiones de confidencialidad de contratos, no se puede desvelar más. No faltará la cobertura de las agencias de noticias más importantes del mundo (Associated Press, Reuters, France Press, United Press, EFE, Europa Press…), tanto con profesionales de la fotografía como audiovisuales. Acuden profesionales internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Canadá, Turquía, Austria, Argelia, Cuba, Italia o Bulgaria.

GUÍA PROFESIONAL DE LOS SANFERMINES

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado una guía profesional de los Sanfermines con la información básica de la fiesta dirigida sobre todo a quienes nos visitan por primera vez. Medios de comunicación y profesionales gráficos y audiovisuales, pueden encontrar en ella datos y cifras de los Sanfermines, información sobre los actos de las fiestas o teléfonos de interés, además de información turística sobre Pamplona y Navarra. La guía se ha editado en castellano, euskera e inglés. Se han editado 250 ejemplares, que se entregan en la Oficina Internacional de Prensa. La guía puede descargarse en https://sanferminespamplona.es/prensa/.

El Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y la Asociación de Periodistas de Navarra colaboran un año más en la puesta en marcha de una Oficina Internacional de Prensa para atender a los medios y profesionales de la comunicación que se acercan a las fiestas y para la recogida de las acreditaciones. La OIP está ubicada en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte y permanecerá abierta hasta el 14 de julio. Este martes su horario es de 10 a 14 horas. El 5 y 6 de julio atenderá de 9 a 17 horas y del 7 al 14 de julio, de 7.45 a 17 horas.