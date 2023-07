Corredores en San Fermín: trucos, consejos e indumentaria para correr los encierros, según los más veteranos

Si quieres experimentar la carrera más peligrosa del mundo, aquí tienes unos cuantos consejos y normas para que consigas disfrutar de la magia de este evento y no tengas percances con los toros.

TRUCOS PARA CORRER LOS ENCIERROS

Acceso. Ten en cuenta que debes entrar en el recorrido antes de las 7.30 horas, porque a partir de esa hora se cierran los accesos.

Elige bien tu tramo. El El encierro no se corre entero. La masificación del evento y la rapidez de los toros impide completar los 850 metros de recorrido. Así que es recomendable elegir bien el tramo en el que correr: el callejón y el final de la cuesta de Santo Domingo son las partes más peligrosas.

Si corres, no bebas. Es importante que descanses bien la noche anterior e ir sobrio.

Indumentaria. Necesitas ropa y calzado cómodos. Nada más. Ni bultos ni objetos tecnológicos, la policía te echará del recorrido.

Todos los sentidos alerta. Tienes que controlar dónde están los toros, qué tienes delante y calcular dónde te vas a apartar de los astados. Cuidado con los toros que van solos, tanto con el que se adelanta y embiste como con el que se rezaga y desorienta.

Cuidado con las caídas. El evento está tan masificado y los nervios, tan presentes que es fácil tropezar y caer. Si te sucede, cubre tu cabeza con las manos y permanece inmóvil. No te levantes hasta que los animales hayan pasado y así pasarás desapercibido para el toro. Como mucho, te pisoteará. Esto puede hacerte daño, pero no suele ser grave. Sin embargo, si te mueves o te levantas, puede que el toro se fije en ti o te pongas en su trayectoria y acabes corneado.

No te pares. Quedarte quieto en el encierro nunca es buena idea, salvo si te has caído. Si quieres ver el encierro, mejor colócate en la zona del vallado reservada a los espectadores. Al recorrido se entra a correr, si no expones al peligro a los demás corredores, además de a ti mismo.

No estorbes a pastores y dobladores. Los pastores se sitúan detrás de la manada y, con sus varas, tratan de mantener a los toros juntos. También se encargan de llamar la atención a quienes molestan, tocan o citan a los animales. Los dobladores son quienes llevan a los toros al toril cuando estos llegan a la plaza. Visten de verde y llevan un capote.

QUÉ NO DEBES HACER CUANDO CORRES LOS ENCIERROS

ordenanza específica del encierro, en la que detalla la normativa del evento, así como las sanciones contempladas. Si no quieres pagar una multa, conviene que eches un vistazo a esta lista: El Ayuntamiento de Pamplona aprueba cada año una, en la que detalla la normativa del evento, así como las sanciones contempladas. Si no quieres pagar una multa, conviene que eches un vistazo a esta lista:

Está prohibido...

1. La participación de menores de 18 años.

2. Desbordar las barreras policiales que los responsables consideren conveniente formar para la buena marcha de la carrera.

3. Situarse en las zonas y lugares del itinerario que hayan sido prohibidos expresamente por los agentes de la autoridad.

4. Estar a la espera, antes de la salida de las reses, en rincones, ángulos muertos, portales de casas o establecimientos situados a lo largo del recorrido.

5. Tener abiertas las puertas de comercios o los portales de las casas situados en el trayecto, siendo responsables los propietarios o inquilinos de los inmuebles.

6. Permanecer en el recorrido en estado de embriaguez, bajo efectos de drogas o de cualquier forma impropia.

7. Portar objetos inconvenientes para el buen orden y seguridad del encierro (lo que incluye cualquier tipo de cámara fotográfica o de vídeo).

8. Llevar vestuario o calzado inadecuado para la carrera.

9. Citar a las reses o llamar su atención de cualquier forma y por cualquier motivo en el itinerario o en el ruedo de la Plaza de Toros.

10. Correr hacia las reses o correr detrás de ellas.

11. Agarrar, hostigar o maltratar a las reses y dificultar por cualquier acto su salida o encierro durante las capeas.

12. Pararse en el recorrido y quedarse en el vallado, barreras o portales, en forma tal que se dificulte la carrera o defensa de los corredores.

13. Sacar fotografías desde las calles, vallados o barreras sin la debida autorización.

14. Instalar elementos que invadan el espacio horizontal, vertical o aéreo del recorrido, salvo autorización expresa de Alcaldía.

15. Cualquier otra actuación que pueda dificultar el normal desarrollo del encierro.