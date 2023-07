Ya huele a toro en Pamplona

El marcador de la calle Estafeta apura su tiempo. Quedan poco más de tres días para que estalle el cohete que dará inicio a los Sanfermines. Pamplona lo sabe y la gente lo siente. La ciudad ya está llena de turistas, ya se ve a quienes se atreven con la indumentaria blanca y un pañuelico rojo y la calle pide fiesta. Las visitas a los Corrales del Gas son una cita obligada en el programa pre-Sanferminero y Pamplona no faltó a su cita.

Eran las 16:00 de la tarde y la fila que esperaba ante las puertas de los Corralillos llegaba a la altura del puente sobre el Arga, el mismo día en que se celebró una manifestación antitaurina en el centro de Pamplona. La puerta metálica roja no abría hasta las 16:30 y la gente tenía ganas, sobre todo después de retrasar la apertura prevista para ayer por la mañana. Muchos padres con niños pequeños protegiéndose del sol esperaban. La entrada infantil es gratis y cuesta 3,5€ para los adultos que quieran entrar hasta final de Sanfermines.

Una fábrica de gas de mediados del siglo XIX instalada en la Rochapea da nombre a los Corrales. “Los del Gas” ya son una institución en las fiestas de San Fermín, puesto que ahí descansan los toros que correrán los encierros por la mañana y se lidiarán en la plaza por la tarde. Las ganaderías de La Palmosilla, Herederos Cebada Gago, Don José Escolar Gil, Fuente Ymbro (que llegaron ayer por la mañana a Pamplona) y Núñez del Cuvillo descansan esperando a que llegue el encierrillo a las 10 de la noche, el momento en que “en completo silencio y con el corralero como único protagonista” serán trasladados al corral de Santo Domingo hasta la 8 de la mañana del día siguiente, explica Pablo Sánchez, corralero y responsable del Gas.

“Me esperaba esto diferente; me ha sorprendido para bien”, contaba Miriam Orbis (25 años, Cuenca), que visitaba por primera vez los corrales. Su objetivo era el concierto de Marea que se celebró en el Navarra Arena.

En los corrales, separados por muros de hormigón y con solo una ventana a la altura de los ojos para ver el espectáculo, hay una novedad. Son carteles con las estadísticas de cada ganadería. La fecha, la duración de cada encierro, el número de heridos por asta, el número de traumatismos y de atendidos se reflejan en las puertas. La ganadería que más registros tiene es la de Gil Escolar, la que atraía a más número de visitantes.

IRATI AIZPURUA

“Huele a toro” decía una niña al salir. Y es que en lo que pasa en los Corralillos del Gas: los toros esperaban, mansos. “Qué gracioso, no se mueven, no me ven”, le contaba un niño a su madre mientras señalaba uno de la ganadería Hnos. Cebada gago. Dos amigos americanos graban la escena. “Los toros de los encierros”, comentaban en inglés, mientras bromeaban sobre si iban a correr o no delante de ellos.

Varios carteles de la Feria del Toro adornaban las paredes de metal y hormigón. “Los toros me han parecido bonitos, preciosos... hasta he pensado que podría tener uno en mi casa”, contaba Adriana Yave (8 años), que venía de Sarriguren para ver los mismos toros que verá correr el recorrido del encierro la próxima semana por la televisión.

UNAS FOTOGRAFÍAS

En el callejón de los Corrales hay 27 fotografías. Algunas, de Rubén Albarrán. Otras reflejan el paso del tiempo, y no solo por ser en blanco y negro. Muestran cómo ha cambiado Pamplona en un siglo y cómo eran los encierros de principio del sigo XX. Son fotos pertenecientes a las ocho ganaderías que protagonizan la Feria del Toro de San Fermín 2023. “El año pasado tuvo muy buena acogida y esto es para rendir homenaje a los toros, los protagonistas de las fiestas”, contaba Sánchez, quien cambió impulsó esta exposición. “El toro nos regala instantes únicos, llenos de plasticidad y emoción”.