Abono Feria del Toro San Fermín 2023: precio, cómo comprarlo y todos los detalles

Para retirar el abono se exige. La Casa de Misericordia recuerda que “quienes no renueven su abono en las fechas y horas señaladas perderán el derecho al mismo”. Y remarca: “A partir de las 13.00 horas del sábado 17 de junio, no se admitirá reclamación alguna de aquellos que no lo hayan renovado”.