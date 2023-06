Conflicto sanferminero por la 'Biribilketa' de Gainza

Chupinazo sin pasacalles. La tradición marca que inmediatamente después del estallido del cohete, las agrupaciones municipales de txistus y gaiteros, la banda de música La Pamplonesa y los txistularis interpretan la Biribilketa del compositor guipuzcoano Manuel Gainza Plazaola. Después de unos años sonando en el zaguán del Ayuntamiento, en 2022 se trasladó de nuevo a la plaza Consistorial “tras varios años reivindicando desde la Asociación de Txistularis que debía hacerse allí para que la ciudad la pudiese escuchar”, señalaba Patxi Rodríguez, presidente de la asociación. Sin embargo, esa experiencia no se repetirá el 6 de julio, lamentaba el responsable de la agrupación: “Para nosotros es un retroceso regresar al zaguán”. No haysin pasacalles. La tradición marca que inmediatamente después del estallido del cohete, las agrupaciones municipales de txistus y gaiteros, la banda de músicay losinterpretan ladel compositor guipuzcoano Manuel Gainza Plazaola. Después de unos años sonando en el zaguán del Ayuntamiento, en 2022 se trasladó de nuevo a la plaza Consistorial “tras varios años reivindicando desde la Asociación de Txistularis que debía hacerse allí para que la ciudad la pudiese escuchar”, señalaba Patxi Rodríguez, presidente de la asociación. Sin embargo, esa experiencia no se repetirá el 6 de julio, lamentaba el responsable de la agrupación: “Para nosotros es un retroceso regresar al zaguán”.

BANDA MUNICIPALES, A FAVOR

Los txistus y gaiteros municipales y La Pamplonesa, en cambio, firmaron un comunicado en el que se mostraban favorables a devolver la actuación al interior del consistorio. “El año pasado tardamos casi media hora en interpretar la obra debido a la aglomeración de personas, de modo que la Biribilketa no fue la primera canción de los Sanfermines”, expresaba Nekane Solana, presidenta de La Pamplonesa. Además, la propuesta no funcionó a nivel artístico, argumentaba Solana: “Hubo que ubicar a los músicos tanto fuera como dentro del Ayuntamiento, y los que estaban en el interior del edificio no veían al director”. Desde La Pamplonesa recalcan que, al margen de su opinión, la decisión final corresponde al Ayuntamiento de Pamplona.