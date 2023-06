Alfredo Jaime se suma al acto de la escalera de San Fermín

, ex alcalde de Pamplona, se suma a la nómina de lanzadores del chupinazo que participarán esteen la misa de la escalera en la. De otro lado, Jesús Garísoain, de La Pamplonesa , no podrá asistir. Sí su compañero de cohete,, de manera que la lista, si no hubiera cambios de última hora, queda con 26 personas que cubren 25 Sanfermines, y es la siguiente: