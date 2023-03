Pamplona quiere "mejorar el relato de los Sanfermines" para atraer a otro turismo

El Ayuntamiento de Pamplona, en connivencia con el departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, busca “mejorar la imagen y el relato de los Sanfermines para que el atractivo de la fiesta se extienda durante todo el año”. “Pero no que todo el año sea una fiesta”, si no explorar otros caminos, experiencias digitales, señalética... para atraer turistas en otras estaciones. Es este uno de los ejes de ‘San Fermín 365’, con el proceso de participación pública iniciado este martes dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que diseñan para la ciudad. Representantes de asociaciones de hostelería, de vecinos, de empresas vinculadas al turismo acudieron a la primera sesión, una puesta en escena y de socialización del plan, tal y como subrayó Ana Elizalde, edil delegada de Turismo. Seguirán otras durante más de veinte meses, tiempo en que obtendrán una radiografía con las distintas aportaciones. Pero advirtió Silvia Azpilicueta, directora de Turismo, que “no será posible traspasar fondos a las empresas, para eso habrá que esperar a otras convocatorias”. Es decir, los 5,5 millones recibidos de los fondos europeos Next Generation los tiene que gestionar el ente público que, en todo caso, podrá incorporar al plan sugerencias procedentes de las iniciativa privada.

Azpilicueta avanzó que “el 35% de los proyectos elegidos deberá contar con etiqueta climática y contribuir a mejorar aspectos del cambio climático”. También en Sanfermines, subrayó: “Somos la ciudad de la fiesta y eso tiene tanta fuerza que eclipsa y es un reto cambiarlo y hacerlo más sostenible en torno al turismo cultural, de salud, de reuniones o de gastronomía. Señaló “el recorrido de mejora de los Sanfermines en sostenibilidad, no solo medioambientalmente, también social y económicamente”. La reforma del Cuerpo de Guardia en la cuesta de Santo Domingo es la primera de las iniciativas para desestacionalizar y matizar la imagen de los Sanfermines. La obra civil concluirá en junio y resta licitar los contenidos, centrados en una primera toma de contacto con la fiesta a través de diferentes recursos. Maitena Ezkutari ofreció una fotografía más amplia, con todo el mapa de Navarra e incidió en la necesidad de que el desarrollo de los proyectos “no sea una huida hacia adelante, si no que se coordinen destinos con una gobernanza y habrá personas contratadas por la dirección para ello”.

José Costero, de la Oficina Estratégica municipal, desgranó los proyectos del Pacto Local y José Manuel Santana, director de Participación, anunció la creación del grupo motor con representantes de agentes económicos clave para los primeros días de abril.