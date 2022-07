Los Sanfermines son también una especie de mercado persa donde es posible encontrar todo tipo de artilugios 'made in China' que duran una noche o que terminan arrinconados en un trastero. Pero también da pie a iniciativas innovadoras y creativas de sello local. La faja-riñonera creada por el pamplonés Abel Lafuente, los globos de los gigantes y kilikis ideados por Goizeder Biurrun y las camisetas sanfermineras de ButtiBou son algunos de los productos de marchandising que triunfan estos días entre los sanfermineros de casa y de fuera. Pero también es posible comprar experiencias, como el Photocall delante de cinco astados disecados de la tienda de souvenirs El Encierrico, en la calle Mercaderes.

Xabi Aguinaga admite que nunca ha corrido el encierro, pero en su photocall a hecho que cientos de personas puedan sentir lo que es tener a un morlaco de frente. “Además del reportaje fotográfico, les haces pasar un rato muy divertido y emocionante. Tienen que meterse en el papel”, explica el dueño de El Encierrico. El local lo abrió después de Sanfermines de 2019. “Fue una inversión muy grande en los toros y en el decorado. Tenemos al único cabestro disecado de España. Pesa 1.400 kilos”, señala. Llegó la pandemia y tuvo que cerrar. Así que estos son sus primeros Sanfermines. “Y está siendo un éxito. Las fotos son de gran realismo, lo que da pie a muchísimas anécdotas. Por ejemplo, un grupo de colombianos vino al día siguiente a contarnos que todas sus amistades y familiares se lo habían creído y que querían comprar el negocio”, relata Aguinaga.

pedro gómez

Otros emprendedores locales optan por explotar el lado más práctico de las fiestas. Es el caso de Abel Lafuente, pamplonés creador de una faja que posee un compartimento con cremallera para guardar el móvil, la cartera, las llaves y las tarjetas. “Son estas cosas que nacen de una necesidad, la de poder salir de fiesta sin bolsos ni los bolsillos del pantalón a reventar. De momento hemos vendido más de 3.000 fajas, que son de fabricación local”, comenta Lafuente. Este emprendedor posee una empresa de artículos sanfermineros, entre ellos un collar de perro con pañuelico incorporado.

pedro gómez

El pamplonés Goizeder Biurrun es el artífice de uno de los artículos que más se ve estos días en los eventos infantiles. “Hace ya siete años que me di cuenta que a los niños les encantan los gigantes de goma, las vergas, las cabezas de Caravinagre. Y pensé que seguro que tenían éxito los globos de helio con las figuras de la comparsa. Siempre se ven globos de Pokemon, Bob Espoja y Hello Kitty pero no había de los gigantes y kilikis”, comenta Biurrun. Este año, por distintas visicitudes laborales, este técnico de calidad ha podido poner en marcha su idea de negocio, no sin obstáculos.

Los diseños se los ha hecho su amigo Eneko Lizardi. Los globos se fabrican en Pamplona, en Globocolor. “El precio del helio se ha triplicado con la crisis, así que sólo lleva gas Caravinagre. Los gigantes van con un palo”, comenta. Goizeder solicitó un puesto de venta ambulante pero no logró los puntos suficientes “por falta de antigüedad”. Así que ha alquilado un local, en calle Mayor 66. La tienda se llama Erraldoi. “Aquí estoy mañana y tarde. Muy satisfecho con la acogida. Vendo una media de 300 al día. A veces hay cola. Eso sí, la tarde del día 14 me la tomo libre para ir con la cuadrilla a los toros”. Después seguirá vendiendo a través de la web.