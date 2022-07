La M.O.D.A. está de moda. Prueba de ello fue el concierto que ofreció ayer la banda en la Plaza de los Fueros, en el que los artistas presentaron su último trabajo: 'Nuevo cancionero burgalés'. El espacio empedrado y el jardín que rodea la plaza no fueron suficientes para acoger al público, que tuvo que agolparse también en las escaleras que dan acceso a la explanada.

Entre la gran aglomeración de gente se encontraban Zulima Martí, de Valencia, Natalia Brun y Gonzalo Amores, de Madrid . Los tres amigos viajaron a Pamplona para disfrutar de los Sanfermines con su amiga Delia Dinca, vecina de la localidad, y no desaprovecharon la oportunidad de disfrutar del espectáculo creado por uno de sus grupos favoritos. "Nos encantan las letras y el espíritu del grupo", aseguran los cuatro amigos. "Sería genial que cantasen 'Héroes del sábado', 'Una canción para no decir te quiero', 'Colectivo nostalgia' y '1932', son nuestras canciones favoritas", concluyen.

El concierto comenzó por sorpresa, con David Ruiz, vocalista del grupo, entonando 'Un lunes' desde bastidores. A mitad de la canción, siete hombres ataviados con camiseta de tirantes, pantalones negros y sus respectivos instrumentos hicieron acto de presencia sobre el escenario, desatando la locura del público. Un estado que se consumó con un simple "Gabon, Iruña", pronunciado por Ruiz y respondido con vítores por la 'peña', término que utilizó el cantante varias veces para referirse al público. El grupo no dudó en regalar los oídos a los asistentes, no solo con sus canciones sino también afirmando que "es increíble estar aquí. Os queremos mucho". La sintonía entre la banda y el público era total, con ambas partes rendidas a la contraria. Ruiz pidió a los allí presentes iluminar la plaza con sus móviles mientras sonaba 'Colectivo nostalgia', y cientos de linternas no se hicieron esperar. De la emotividad al éxtasis con 'Nómadas' y '1932', que provocaron los saltos de una 'peña' entregada al grupo indie. Para rematar la fiesta, La M.O.D.A sacó a relucir dos de sus mejores bazas: 'Héroes del sábado' y 'Mañana voy a Burgos', poniendo fin al espectáculo por todo lo alto.

El evento no pudo ser más especial para el grupo de amigos formado por Dinca, Martí, Brun y Amores, que disfrutaron por primera vez en directo de uno de sus grupos favoritos y, además, vieron cumplidas sus peticiones con respecto a sus canciones preferidas. "La puesta en escena y el repertorio del grupo ha sido espectacular", reconocen. También destacan las emociones vividas en la plaza. "El ambiente ha sido muy festivo y acogedor".