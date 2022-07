Un brindis por la salud y la vida

La cara de Alberto de Rosa, valenciano de pro, escuchando en Pamplona el pasodoble de ‘Paquito el Chocolatero’, creado por su paisano Gustavo Pascual, era la emoción personificada. No lo ocultaba. “Que todo el mundo baile aquí algo de mi tierra, a las 9 de la mañana y después de haber tomado un chocolate, es el paraíso”, decía el director ejecutivo de Centene Corporación, donde se integra Ribera Salud, un grupo sanitario con diez hospitales privados en cinco comunidades españolas: Valencia, Galicia, Madrid, Murcia y Extremadura. Para De Rosa los Sanfermines parecen tener una salud de hierro tras dos años de pandemia. “Hay que tener mucho cuidado pero también hay que disfrutar. Las Fallas y Sanfermines tienen cosas en común pero aquí veo un espíritu de alegría que no he visto en otros sitios, ese espíritu de querer disfrutar de la vida. Y eso es para felicitarse. A Sanfermines hay que venir una vez y repetir muchas”, añadía. Le acompañaba, y ejercía de cicerone, el empresario, periodista y navarro Julio Ariza, ligado al grupo Toro Tv y popular por su Telegram, quien se sumaba al brindis por la salud y la vida.