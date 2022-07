Fernando Gallego, herido en el encierro: “He notado cómo se me salía el hombro”

No pudo evitarlo. Tras ser atendido por los servicios de urgencia,salía por su propio pie lamentándose de que ya no tenía camiseta para las fiestas. Los sanitarios no tuvieron más remedio que cortarla para valorar la importancia de lasdurante el tercer encierro. “Tendré que comprarme otra”, bromeaba junto a dos amigos. Con el jersey sobre el cabestrillo que le acababan de colocar, este vecino dede 44 años, rememoraba lo sucedido. Terminó de trabajar, vino conduciendo hasta Pamplona , cenó y se acostó. “He intentado coger toro, he tropezado y con la gente que se me ha caído encima,”. Tras 20 años como corredor, incluso se ha atrevido a preguntar si podría correr hoy. “Ya me han dicho que reposo 15 días, así que...”, suspiraba.