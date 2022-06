1. EL 'OUTFIT' SANFERMINERO

Si no sabes cómo vestir en San Fermín , olvídate de ir de punta en blanco, aunque de hecho este sea, junto al rojo, el color oficial. No renuncies a estos dos tonos, pero busca ropa a la que no tengas demasiado cariño porque seguramente irá directa a la basura. En la plaza del Ayuntamiento, el 6 de julio, 'llueve' mostaza, vino, sangría, champán, harina, azafrán... No podrás evitar empaparte con este mejunje.