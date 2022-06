Era casi magia. Sin truco y, quizá, solo válido para aquellas personas que sigan sintiendo en su piel la seducción que emana al pensar en una fecha que ya resuena en 6 de julio, blanco y rojo... un estallido de intenciones que ya se deja notar en cada latido del corazón. Volver a retomar todo lo que se nos quedó en el tintero tiene los días contados. Y el zaguán del Ayuntamiento fue testigo directo de una emoción que, aunque invisible, era completamente palpable. Sin truco y, quizá, solo válido para aquellas personas que sigan sintiendo en su piel la seducción que emana al pensar en unaen Pamplona ... un estallido de intenciones que ya se deja notar en cada latido del corazón. Volver a retomar todo lo que se nos quedó en el tintero tiene los días contados. Y el zaguán del Ayuntamiento fue

Un planteamiento que convenció sobremanera a cientos de personas y que, vestidos para la ocasión, no dudaron en demostrar su perfil más animado. "Adoro Navarra, me apasiona esta cultura", repetía Maleria Costamañan quien, abrazada a su padre Wenceslao, no dudaba en acercar fronteras entre su Argentina natal y las aulas que le han acogido durante los últimos seis meses del año. Estudiante de intercambio, Malería vibraba con San Fermín. "Solo me perderé el Pobre de Mí, porque regreso a mi país, pero disfrutaré de cada evento", prometía con

Y, al más puro estilo photocall, uno tras otro, los amantes de la fiesta iban compartiendo sonrisas en un estudio profesional. Focos, pantallas... y una instantánea que, como decían algunos, les acompañará para siempre. “Nos encantan los Sanfermines y tenemos ganas de todo, incluso de volver a meterme en la plaza del Ayuntamiento el 6 de julio”, aseguraba Amaya Fernández, acompañada por sus tres hijas: June, Uxue y Leyre. Eso sin olvidar la inclinación de ir a las colchonetas de las más pequeñas. “Amí me encanta ver a toda la gente vestida de la misma manera”, apuntaba Leyre, la mayor.

También se encontraban haciendo fila Borja Ruano y su hija Julia, de 10 años y alumna de 5º de Primaria del colegio Carmelitas. “No se lo he contado a mis amigas, pero ya me verán”, intuía la menor. Vestidos en blanco y rojo, no tuvieron que recurrir a un armario que ofrecían desde el consistorio para quienes se habían olvidado de algún complemento. “Está todo muy bien pensado”, añadía Alazne Pérez mientras se enfundaba una camiseta blanca prestada. “Me toca”. Click, imagen para la historia.