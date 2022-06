La ropa blanca y roja se adelanta

Después de dos años sin San Fermín, ya queda menos de un mes para que comiencen las mejores fiestas del mundo. Pamplona ha empezado a prepararse con más ganas que nunca, algo que ya se ha podido ver con las txarangas y el ambiente pre sanfermines que se respira en la ciudad, sobre todo en el Casco Viejo. San Fermín es fiesta, es el encierro, pero también es ropa. Esos pañuelos rojos, que algunos llevan en el cuello y otros en la muñeca, los pantalones y las camisetas blancas, las fajas rojas y todo aquello que lleve los colores típicos.

Las tiendas de Pamplona

Los encargados de vestir a la ciudad son esos comercios que se dedican al textil y que ya empiezan a notar el ambiente en la ciudad. “Llevamos casi mes y medio con toda la ropa de San Fermín a la venta”, explicaba Francisco Javier Navarro Ruiz, de la tienda Ortega, en la Calle Mayor. “Hay mucho más movimiento -continuaba- que cualquier otro año por estas fechas”. Este negocio familiar es uno de los de toda la vida de Pamplona, con más de 100 años abierto, y va a vivir estos Sanfermines “con muchas ganas, pero con un poco de miedo porque la pandemia aún no ha terminado”.

En la calle San Antón, la tienda Numancia también está preparada para San Fermín. Inma Martínez Aguilar, la encargada, comentaba: “La gente ya empieza a comprar, los de aquí y los de fuera sobre todo, yo creo que este año será fuerte”. Para Numancia, estas son unas fechas importantes, pues ya se empieza a notar el ambiente pre sanfermines en la ciudad y en los encargos que hacen a la tienda. “Ya estamos vendiendo rojo y mandando a bordar mucho pañuelo personalizado, más que otros años”, decía Martínez.

Aunque no se centra en la ropa festiva, sí aseguraba que “se nota que la gente tiene muchas ganas de las fiestas”. “Ya se están llevando cosas para las crías, un vestido blanco para ir elegante al vermú…”. Y es que los pamploneses no pueden tener más ganas de que las fiestas comiencen, y la mayoría ya están preparando la ropa. “Ya he comprado un par de prendas, tengo todo ya preparado”, comentaba Felicito Martín.“Yo he recuperado un poco lo de otros años”, añadía Aída Roldán.

Y es que dos años sin San Fermín se hacen muy largos, y la gente de Pamplona no puede esperar más. “La ciudad lo va a vivir con muchas ganas e ilusión, estoy segura de ello”, decía Juana Mari Gil.